27 ноября в Государственном учреждении культуры «Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры» состоится благотворительная акция в поддержку нашей Кирюши!

❗НАЧАЛО В 18.00. ВХОД СВОБОДНЫЙ❗

Это значит, что фиксированной стоимости билета НЕТ!!! Придя на акцию, каждый из Вас добровольно сможет внести свой посильный вклад в судьбу нашей девочки и приблизить её к самой заветной мечте — ЖИТЬ И БЫТЬ ЗДОРОВОЙ!!! В концертной программе примут участие:

🍃Марина Савенкова @marina_savenkova_event — ведущая, певица, организатор и участник благотворительных акций, направленных на помощь детям;

🍃Олег Барсуков @oleg_17barsukov — певец, лауреат и победитель республиканских и международных конкурсов, лауреат Национального фестиваля Молодечно 2018;

🍃Студия современного танца SLAM @ladyslamdance @slamdancegomel —

одна из самых титулованных студий г. Гомеля, лауреаты и победители различных республиканских и международных конкурсов и фестивалей, организаторы и участники множества благотворительных акций и мероприятий;

🍃Лазерное шоу «Flash lights» @flashlights_art — народный коллектив ГУК «Дворец культуры Белицкий», один из популярнейших коллективов г. Гомеля, участники благотворительных мероприятий, мероприятий городского масштаба, а также неоднократные участники республиканских и международных фестивалей;

🍃Специальные гости — дуэт «НеБаЯн style» @nebayan_style г.Минск (Дмитрий Писаник @dima_pisanik и Андрей Довженко @andrey_dovzhenko_nbs) — инструменталисты-виртуозы, многократные лауреаты и участники республиканских и международных конкурсов и фестивалей, участники телевизионных шоу, желанные гости на мероприятиях республиканского уровня.

🍃А также в фойе Дома культуры будет организована ярмарка — продажа изделий от лучших мастеров Беларуси в помощь нашей Кирюше.

Приходите всей семьёй на наш праздник «Во имя добра «

Все собранные средства будут перечислены на лечение Кирюши.

#воимядобра❤️