13 ноября 2020 года в ГУ «Городской центр культуры» (г.Гомель, ул.Ирининская, 16) состоится областной этап республиканского конкурса «Студент года — 2020».

За звание лучшего студента Гомельской области поборются 8 конкурсантов – победители отборочных этапов учреждений высшего образования Гомельщины. Все студенты имеют средний бал в учебе не ниже 8,0. Конкурсанты являются победителями, стипендиатами специальных фондов, научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей, а также ведут активную общественную деятельность.

Всего в Гомельской области за звание «Студент года» в отборочных этапах приняли участие более 30 молодых людей.

Конкурсантам предстоит проявить свои интеллектуальные, творческие и лидерские качества. Победитель конкурса получит современный гаджет (планшет), все участники – ценные подарки, от партнеров конкурса.

Первым конкурсом станет самопрезентация «В ритме студенческой жизни», где участник представит творческую презентацию о себе.

Интеллектуальный конкурс. Участникам предстоит ответить на 10 вопросов из различных областей жизнедеятельности.

Не менее интересным и завораживающим будет творческий конкурс «Молодежь – источник творческих идей». Участники представляют заранее подготовленные творческие выступления.

Конкурс видеороликов «Я — студент/Универ!» представит участников в видеоформате. Данный этап проводится в день мероприятия, победитель определится путем зрительского онлайн-голосования в группе «Молодежь Гомельщины» социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс-защита проектов. Участник презентует молодежный проект, реализованный в своем учреждении высшего образования в 2019-2020 гг. или планируемый к реализации в 2020-2021 гг. Проект должен быть разработан участником конкурса (автором) или творческой группой студентов и направлен на развитие творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активное вовлечение к проведению социально-экономических преобразований в Республике Беларусь или совершенствование деятельности ОО «БРСМ», может содержать предложения по решению проблемных вопросов в молодежной среде.

Начало просмотра конкурсной программы в 16.00 час. (концертный зал). В целях профилактики распространения Covid-19 конкурс будет проходить без приглашения зрителей и групп поддержки от учреждений высшего образования, но с соблюдением масочного режима.

В этот же день в рамках мероприятия планируется проведение открытого диалога, темой которого является студенчество – во всех его проявлениях. Начало диалога в 14.00 час. (2 этаж ГЦК). В ходе диалога студенты — активисты союза молодежи вузов Гомельской области – обсудят свои идеи и предложения по совершенствованию молодежной политики для студенчества, а конкурсанты презентуют свои проекты в рамках конкурсной программы «Студент года».

Организаторы конкурса: Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.