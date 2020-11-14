Главной целью мероприятия стало предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем и гибели детей от них.

На тематический библиобалкончик, оформленный Натальей Маниной, были приглашены гости: начальник смены ПАСЧ-2 Коммунара майор внутренней службы Андрей Синкевич и командир отделения прапорщик внутренней службы Александр Солоненко. Они не только рассказали детям о правилах пожарной безопасности, но и показали амуницию пожарного, объяснив ребятам ее функционал. Мальчишки и девчонки с удовольствием надевали форму и фотографировались в ней.

Наталья Николаевна рассказала ребятам о профессии пожарного и провела с ними тематическую викторину. Помимо этого, спасатели рассказали детям о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, и как следует себя вести, если он случился.

В развлекательный блок программы вошли конкурсы и подвижные игры, в ходе которых ребятам еще раз напомнили номера экстренных служб, разъяснили жизненные ситуации, которые опасны или безопасны для них, продемонстрировали огнетушитель и автономный пожарный извещатель.

Как обычно, никто не ушел без подарков. Спасатели вручили детям памятные листовки по безопасности жизнедеятельности, чтобы важная информация могла помочь им в нужный момент. А завершилось мероприятие веселой дискотекой.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото из архива Натальи Маниной