До Нового года остается несколько недель. Кажется, что в воздухе уже витает запах всеми любимого и долгожданного праздника, от которого все, от мала до велика, ждут чего-то необыкновенного, яркого и незабываемого. Желающие уже сейчас окунуться в новогоднюю атмосферу и перенестись в прошлое могут это сделать, побывав на тематических выставках в картинной галерее и историко-краеведческом музее райцентра.

Картинная галерея имени Е.Е. Моисеенко приглашает взрослых и детей познакомиться с творчеством наших земляков. Впервые можно увидеть выставку авторских елочных игрушек в винтажном стиле «Новогоднее чудо». Каждая игрушка – уникальное изделие, выполненное с любовью руками смотрителя историко-культурного центра Аллой Механиковой (о ней и о ее работах читайте в ближайшем номере районки).

Здесь же размещена выставка советских новогодних открыток «С наступающим!» из личной коллекции Татьяны Парфененко.

Немалый интерес вызовет и «Алмазная вышивка» – совместная выставка творческих работ учащихся начальной школы г. Буда-Кошелево и их родителей.

Выставку новогодних ретрофотографий можно увидеть в историко-краеведческом музее. В ее основу легли снимки прошлых лет, сделанные в новогодние праздники и в их преддверии, и предоставленные жителями района.

К тому же можно принять участие в акции «Наряди елку», в рамках которой у посетителей есть возможность не только украсить музейную елку, но и приобщиться к пополнению бесценных фондов музея. Ведь каждая старинная игрушка – особый вклад в создание праздничной атмосферы и самый простой способ поднять праздничное настроение и совершить увлекательное путешествие в страну прошлого по залам музея.

Экспозиция включает и большую коллекцию новогодних советских открыток из личной коллекции жительницы Уварович Любови Родовой.

Одним словом, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приходите и окунитесь в волшебную новогоднюю сказку! Ведь что может быть ценнее положительных эмоций и неизгладимых впечатлений, полученных в преддверии долгожданных новогодних чудес.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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