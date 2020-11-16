14-го ноября завершил свою работу V Международный фестиваль-конкурс «Хрустальный василек 2020» в Минске.

Учащиеся детской школы искусств райцентра успешно представили свой район на мероприятии такого высокого уровня. Образцовый хореографической коллектив «Простор» под руководством Натальи Песковой поднялся на высшую ступень пьедестала, став дипломантом I степени.

Кроме того, ученица 3-го класса Уваровичской детской школы искусств Анастасия Миронова(учитель Ольга Рысинская) приняла участие во II Международном конкурсе «Пирамида звезд», который проходил дистанционно, и заняла в нем третье место.

Молодцы, ребята!