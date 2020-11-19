Сегодня в рамках Единого дня информирования прошли встречи руководства района с трудовыми коллективами предприятий, учреждений, организаций Будакошелевщины.

С трудовым коллективом сельскохозяйственного участка №2 г. Буда-Кошелево встретились первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко и председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко.

Общественный диалог: основные направления развития Беларуси –так звучала тема Единого дня информирования. Обращаясь к присутствовавшим Олег Леонидович подчеркнул, что диалоговые площадки, созданные по всей республике, сегодня актуальны как никогда. Ведь такой формат общения позволяет вести конструктивный диалог, поднимать действительно актуальные вопросы, а также формировать стратегические приоритеты и индикаторы устойчивого развития нашей страны на долгосрочную перспективу. Так как все инициативы и предложения, исходящие от граждан и озвученные на региональных диалоговых площадках, будут собраны, обсуждены с экспертами и направлены на рассмотрение на Всебелорусском народном собрании. После чего будут выработаны направления стратегии развития страны.

Не обошли стороной и еще один важный вопрос, волнующий жителей района, введение обязательного масочного режима. Елена Степаненко отметила, что соблюдение необходимых мер защиты и безопасности на предприятиях, позволит предотвратит распространение коронавирусной инфекции, что в свою очередь сохранит здоровье людей и даст возможность работать в штатном режиме.

С работниками коммунального хозяйства встречу провел заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович. Помимо темы Единого дня информирования были рассмотрены и насущные вопросы, волнующие граждан, такие как содержание жилищного фонда и ремонт дорог.

С трудовым коллективом Дербичской школы встретился заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков. Геннадий Анатольевич подробно остановился на теме Единого дня информирования. В ходе живого диалога педагоги интересовались эпидемиологической обстановкой в районе и вопросами здравоохранения.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото участников встречи