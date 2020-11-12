На базе Уваровичского центра детского творчества прошло расширенное заседание областного методического объединения педагогов дополнительного образования по направлению хореографического творчества.

В ходе мероприятия участники поделились опытом по сохранению и развитию народных танцевальных традиций и обсудили актуальные вопросы постановки белорусского народно-сценического танца в детском хореографическом коллективе.

Заведующий отделом художественного творчества Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи Тамара Хлыповка ознакомила присутствующих с состоянием и перспективами развития хореографического творчества в области.

Руководитель образцового ансамбля танца «Мілавіца» Людмила Кабаева поделилась с присутствующими своим опытом работы по изучению и сохранению региональной культуры.