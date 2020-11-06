Три месяца назад после окончания медучреждений штат медицинских работников Буда-Кошелевской ЦРБ пополнился 8 молодыми специалистами. Сегодня в торжественной обстановке их принимали в дружную семью медиков.

Это врачи ультразвуковой диагностики, общей практики, невролог, а также специалисты среднего звена – медсестры, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи и фельдшер выездной бригады.

Обращаясь к молодому пополнению, главный врач ЦРБ Жанна Евтухова отметила, что они выбрали для себя ответственное и важное дело – лечить людей. Очень хочется, чтобы первое рабочее место, стало хорошим стартом для профессионального мастерства и самосовершенствования. Перед каждым из них сегодня стоит важная задача: перенимая опыт старших коллег-наставников, стоять на страже самого ценного, что есть у человека, – его здоровья.

Напутственные слова и пожелания быть успешными и реализоваться в выбранном деле молодым коллегам адресовали председатель профкома и администрация ЦРБ.

На память о посвящении в профессию молодому пополнению вручили памятные подарки.

В завершении мероприятия, которое прошло в узком формате в связи с пандемией, молодые специалисты посетили музей учреждения здравоохранения, где познакомились с историей становления и развития системы здравоохранения Будакошелевщины.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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