В чем счастье? Каждый ответит на этот вопрос по-своему. К примеру, член народного клуба ветеранов любителей народной песни «Навстречу душе» Михаил Репченко уверен: в 60+ ценности меняются, и на первое место выходят важность общения и понимание того, что тебя где-то по-прежнему ждут. Ни дня он не сидит без дела, находя для себя занятия по душе и по способностям.

Михаил Петрович родился в Уваровичах, после школы закончил СПТУ-19 в Кос-тюковке по специальности «механизатор», Буда-Кошелевский совхоз-техникум. Потом пришло время отдать долг Родине. Получив профессию инженера-механика, устроился водителем в «Эксбазу «Уваровичи». С 1983 года служил в Буда-Кошелевском РОВД: был старшим инспектором ДПС, старшим участковым в Уваровичах и последние 10 лет до выхода на заслуженный отдых – старшим инспектором отдела уголовного розыска.

– Вообще-то, пенсионером я стал очень рано, в 48 лет. А сил и энергии еще хоть отбавляй, поэтому продолжаю работать. Тружусь бригадиром стройбригады в ОАО «УваровичиЭлит». Я всегда был активистом. В 75-м вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, затем в Белорусскую коммунистическую партию и остаюсь до сих пор ее членом. На протяжении всей жизни меня сопровождает музыка: еще будучи школьником, посещал танцевальный кружок, участвовал в самодеятельности при Доме культуры, был в составе «Уваравіцкіх музык», в Гусевицком доме культуры играл на гармошке, в «Уваровчанке» вот уже три года состою. Кроме того, являюсь активным членом уваровичского народного клуба ветеранов-любителей народной песни «Навстречу душе», хожу на все его заседания, – рассказал Михаил Петрович.

Как признается наш герой, вырос он в музыкальной семье: бабушка его играла на гитаре, отец – на гармони и балалайке, брат – на пианино, ударных, баяне и гармошке. Сам же мужчина предпочитает гармонь и, что примечательно, выучился этому сам, впрочем, как и все члены его семьи.

– Никто из нас не имел музыкального образования, все играли, не зная нот. А брата моего, Александра, так и вовсе приглашали в «Песняры» ударником, да вот родители почему-то не пустили, – поделился мужчина.

А еще Михаил прекрасно поет и, надо сказать, очень лихо пританцовывает.

– На пенсии, если ничего не делать, очень тяжело, – считает наш герой. – Движение – это жизнь. Нужно заниматься любимым делом, пока есть силы. А если с песней по жизни, то и вообще молодеешь. Я вот точно лет на 15 себя моложе чувствую! Никак не могу представить себя типичным пенсионером на лавочке. Мне нужно постоянно что-то делать, постоянно чем-то заниматься, я совсем не могу сидеть дома.

В составе творческих коллективов Михаил Репченко побывал на многих районных и областных конкурсах народного творчества. Репетиции ансамбля «Уваровчанка» нынче проходят два раза в неделю. Руководитель Андрей Батаев, с которым у нашего героя уже есть несколько номеров в дуэте, помимо основной программы, предложил Михаилу Петровичу подготовить новую программу-сюрприз для любимых зрителей. Поэтому у них сейчас проходят, так сказать, «закрытые классы», на которые никто из посторонних не допускается. Количество времени на репетиции, естественно, тоже увеличилось. А если еще помнить, что Михаил работает бригадиром стройбригады, остается только искренне позавидовать его энергии и жизнелюбию.

Глядя на этого активного представителя старшего поколения, в очередной раз убеждаюсь, что возраст – это не цифра в паспорте, а состояние души. Такие люди рушат стереотипы о понятии «пенсионер». Они бодры, энергичны, мобильны, участвуют в общественной жизни.

– Я не представляю себе другой жизни. Старость меня точно дома не застанет! – смеется Михаил Петрович.

Людям, которые имеют много жизненного опыта, всегда интересно задавать вопросы. Потому что ответы получаешь, на первый взгляд, очень простые, но такие глубокие и верные. Вот и Михаил Петрович, рассуждая о том, что же такое счастье, говорит: «Счастье? Для каждого оно свое. Для меня это общение и постоянное движение».

Ирина ШУТОВА

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