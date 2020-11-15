ОАО «Николаевка» по праву является одним из передовых хозяйств района. Ведь николаевские аграрии одинаково хорошо умеют работать и на земле, и в животноводстве. Немалая заслуга в этом принадлежит как директору сельхозпредприятия Виктору Матюшенко, который успешно руководит хозяйством 20 лет, так и простым работникам. Недаром говорят, что кадры – основа любого производства. Поэтому в сельхозпредприятии ставку делают на собственные кадры и ведущую роль отводят преемственности поколений.

Хозяйство специализируется на молочно-мясном скотоводстве с развитым кормопроизводством, для чего создана прочная база. Ведь животноводство – сфера многогранная, сложная и непрерывная. Здесь приходится иметь дело с живыми существами, за которыми нужен ежедневный тщательный уход, так как от этого будут зависеть и надои, и привесы.

В сельхозпредприятии имеется ферма по выращиванию и откорму КРС, 4 молочно-товарных фермы и доильно-молочный блок. Поголовье крупного рогатого скота по сравнению с прошлым годом увеличилось на 250 голов и составляет 5667 голов. В нынешнем году на 272 головы выросло и количество приплода. Удалось достигнуть хороших результатов в производстве молока путем соблюдения технологий и повышения сортности. Так, за 10 месяцев текущего года произведено 5971 т молока, что на 161 т больше уровня прошлого года. Улучшилась и сортность молока. На 291 т больше произведено молока сорта «экстра» и на 8 т высшего сорта. Этого удалось достичь прежде всего соблюдением надлежащих условий содержания КРС, технологий и качества доения. Немаловажная роль отводится оздоровлению, воспроизводству и сохранности поголовья.

Как бы то ни было, а человеческий фактор был и остается основой животноводческой отрасли. Без трудолюбивых и натруженных рук человека здесь не обойтись.

Управляющая МТФ «Совхозная» Наталья ЧЕРНЯКОВА в животноводстве настоящий профессионал. Фермой она руководит на протяжении 18 лет и за это время вокруг себя собрала коллектив единомышленников.

– Сама я местная, родилась и выросла в Церковье, здесь же и работаю, – делится женщина. – Считаю, что где родился, там и пригодился. После школы выучилась на хозяйку усадьбы, 2 года работала в райцентре продавцом, но не смогла привыкнуть к городской жизни и вернулась в родную деревню. На ферме в то время было место управляющей. Недолго думая, пошла туда работать. Заочно получила профессию зоотехника. Хочу сказать, что коллектив у нас сплоченный и дружный, каждый находится на своем месте. Спустя рукава работать здесь не получится, ведь все друг у друга на виду. За годы работы мы стали одной большой семьей и праздники отмечаем вместе, и в трудную минуту готовы подставить дружеское плечо. На ферме 206 голов дойного стада и 200 голов молодняка. В перерыве между двухразовой дойкой животные находятся на пастбищах, что, несомненно, благоприятно сказывается и на их рационе, и на здоровье, и на качестве молока. На протяжении длительного времени мы сдаем молоко сорта «экстра». Конечно, в этом большая заслуга наших операторов машинного доения, которые к дойке подходят весьма серьезно, с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и технологий. Да и с рационом для животных у нас проблем никогда не бывает, корма круглый год в достатке. Хорошее питание плюс должный уход – это и есть залог привесов и надоев.

Все свое время наша героиня посвящает работе. Здесь же, на ферме, животноводом трудится и ее супруг. Сын Владислав получил профессию автомеханика и сейчас проходит службу в армии. Дочь Дарья еще школьница, она проявляет интерес к животным и помогает родителям на ферме. С будущей профессией девочка еще не определилась, но кто знает, может быть и она пойдет по стопам родителей.

Достойные показатели в хозяйстве и в растениеводстве. Из 6949 га земли под яровой сев было отведено 1352 га, большая часть площадей, а это 3110 га, занята озимыми культурами. В нынешнем году труд хлеборобов был награжден хорошим урожаем – намолот составил 8612 т зерна, что на 3091 т больше, чем в минувшем году. Преуспели аграрии и в заготовке кормов, пополнив закрома 46506 т силоса, что на 14498 т больше, чем в 2019-м.

Тракторист-машинист Александр СИВАКОВ уже сегодня закладывает основу будущего урожая. Он старательно потрудился на севе кукурузы, был задействован на прессовании сена и соломы, а сейчас занят поднятием зяби.

В родное хозяйство мужчина пришел еще до армии, демобилизовавшись, снова сел за руль трактора и уже 27 лет трудится на одном месте.

– Мне всегда нравилась техника. В моем детстве главным развлечением было прокатиться на тракторе, поэтому выбор профессии для меня был предопределен, – отмечает механизатор. – С годами желание работать на земле никуда не пропало, а только усилилось. Когда приходит профессионализм и опыт, работать не только проще, но и еще интересней. Этой весной получил новый МТЗ-1523.3, управлять которым одно удовольствие. Считаю, что за техникой нужно следить, это главный помощник в работе. Если раньше и случалась какая поломка, старался устранить ее самостоятельно, ведь нельзя быть хорошим трактористом, не зная своего железного коня.

Наш герой признается, что работа на земле никогда не была легкой, но когда видишь результаты своего труда, то душа радуется. Ровные и красивые всходы, засеянные поля, аккуратно спресованные рулоны сена и соломы – за всем этим стоит труд земледельцев. А как приятно возвращаться домой после тяжелого трудового дня, где тебя ждет семья! У Александра Евгеньевича трое детей. Старшая дочь Татьяна пошла по стопам матери и стала педагогом, средняя Евгения – студентка МГЛУ, а сынок Иван еще ходит в детский сад. Именно ему наш герой хочет передать свой опыт и привить любовь к родной земле.

На своей малой родине 25 лет трудится и тракторист-машинист Виктор КУХАРЕВ. В сельское хозяйство он пошел по стопам родителей, как и отец, стал механизатором.

– После службы в армии устроился в Гомельский грузовой автопарк №8, где 3 года шоферил на МАЗе. Но так как в душе я больше сельский житель, вернулся в родные края, к тому же жилищный вопрос на селе решить было гораздо проще. Хозяйство выделило моей семье благоустроенный дом, а это, согласитесь, хороший плюс, да и на заработную плату нам грех жаловаться. Только работай, не ленись – и она будет достойной.

Круглый год мужчина занят на сельхозработах: с ранней весны на пахоте, потом приступает к севу кукурузы, заготовке кормов, осенью начинается обработка почвы. В этом году ему доверили на погрузчике поднимать солому с полей. Но за что бы он не брался, все делает добросовестно, с максимальной самоотдачей – по-другому не может. Работе нужно отдавать себя полностью, без остатка – так когда-то его учил отец. Этого принципа он теперь придерживается и сам, и детей своих этому учит. Ведь не зря в народе говорят, что не место красит человека, а человек место.

Светлана МЕДВЕДЕВА

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