На прием к председателю райисполкома записались 14 человек, вопросы большинства из них были решены еще до его начала.

Разобраться по закону, используя все имеющиеся возможности, чтобы помочь каждому конкретному человеку, обратившемуся со своей проблемой за помощью – именно таким принципом руководствуется глава района, проводя личные приемы граждан. Не стал исключением и сегодняшний. Традиционно вопросы поднимались самые разные. Касались они помощи в трудоустройстве, выделении земельных участков, выплаты заработной платы, оказания помощи после пожара, работы жилищно-коммунального хозяйства и другие.

Каждый поднятый вопрос не остался без внимания. По ряду поднятых проблем заявителям даны разъяснения по существу. Остальные обращения Анатолий Генрикович взял под личный контроль до полного их разрешения, предварительно дав указания соответствующим службам.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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