По традиции новогодние праздники в Гомельском областном драматическом театре – пора чудес, сказки, веселого детского смеха. Труппа театра готовит юным зрителям замечательный новогодний подарок – спектакль по мотивам русских народных сказок «По щучьему веленью».

Режиссер-постановщик музыкальной сказки и автор инсценировки – заслуженный деятель искусств РБ Сергей Ковальчик, художник-постановщик Татьяна Стысина, хореограф Оксана Рожкова, композитор Тимур Калиновский.

Спектакль «По щучьему веленью» — это история о счастье, волшебстве и чудесах, которыми полны русские народные сказки. …Жил-да-был Емеля-дурак. Ленив был, но подарки любил. Повезло ему выловить Щуку, да непростую, а волшебную. И что бы Емеле щучий подарок – исполнение любых желаний, если бы он только о себе и думал? Оказывается, что доброта к людям всегда будет вознаграждена, а упрямство и себялюбие еще никому не принесли пользы.

Спектакль «По щучьему веленью» наполнен добрыми чудесами, песнями и танцами и придется по вкусу зрителям любого возраста – от самых маленьких до их пап и мам, дедушек и бабушек.

В спектакле заняты: Дмитрий Байков, Андрей Шидловский, Наталия Задорина, Наталья Голубева, Вера Грицкевич, Виталия Тишкова, Татьяна Гончарова, Евгения Конькова, Юрий Зайцев, Юрий Мартинович, Михаил Гришечкин, Сергей Лагутенко, Александр Ильинский, Павел Соловьев, Кирилл Гайдук, Дмитрий Балащенко, Татьяна Кондратенко, Анастасия Задорина, Лилия Гостева, Александра Герасимович, Мария Ходякова, Кристина Шипкова.

Новогодние чудеса начнутся еще задолго до начала спектакля. Все зрительские фойе театра на дни зимних каникул превратятся в волшебный детский городок. Здесь будут установлены фотозоны и аттракционы, будут работать торговые точки с лакомствами и новогодними сувенирами. И, конечно же, юным зрителям перед началом спектакля будет показано Новогоднее представление, где их поздравят с праздником Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

При сохранении сложной эпидемиологической обстановки руководством театра будут приняты все меры для обеспечения безопасности зрителей и сотрудников театра – дезинфекция помещений, реквизита и оборудования, обеспечение комфортного климатического режима, обеспечение личной санитарно-гигиенической безопасности людей, шахматная рассадка зрителей и т.д.

Справки по тел. 50-90-63 (касса, администраторы).