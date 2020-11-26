Сегодня, 26 ноября, в суде Центрального района областного центра завершилось слушание уголовного дела.

Напомним, 16 августа с 16.30 до 17.25 на площади Ленина в Гомеле неизвестные спустили с флагштока государственный флаг Беларуси, обмотали его вокруг шеста, а через некоторое время скрутили и оставили возле ограждения Гомельского дворцово-паркового ансамбля. После на флагштоке подняли бчб-символику. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 339 УК Беларуси (злостное хулиганство). На скамье подсудимых — 24-летний гомельчанин. Вину парень признал частично. Ранее привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте и пьяное вождение.

В последнем слове обвиняемый не отрицал, что принимал участие в снятии государственного флага и поднятии бело-красно-белого. Говорил, что осознал: таких действий предпринимать нельзя.

Суд Центрального района Гомеля признал гомельчанина виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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