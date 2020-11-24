В ходе акции особое внимание будет уделяться подготовке автомобилей к эксплуатации в зимних условиях. Обращаем внимание, что за неиспользование на транспортном средстве зимних шин, согласно ч. 5 ст. 18.22 КоАП, предусмотрена ответственность, которая влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 5 БВ. Если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по ч. 3 ст.18.12 КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1БВ. В случае повторных нарушений в течение года, после наложения административного взыскания за такие же нарушения, они будут квалифицированы по ч. 9 ст.18.12 КоАП и обернутся штрафом от 2-х до 5 БВ.

Подготовила

Светлана МЕДВЕДЕВА