Вынесен приговор двум 17-летним подросткам по делу о массовых беспорядках 11 августа в Мозыре на бульваре Юности. По версии следствия, парни во время акции бросали камни в милицейский автомобиль, один из камней разбил лобовое стекло. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» УК Республики Беларусь.



По итогам рассмотрения судебного дела, оба подростка признаны виновными в активном участии в совершении групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Им назначено наказание в виде 1 года лишения свободы каждому.

Однако, в соответствии с частями 1 и 5 статьи 78 УК РБ не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение годичного испытательного срока оба подростка не совершат новые преступления и будут выполнять возложенные на них судом обязанности. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исковое требование прокурора Мозырского района в интересах государства в лице войсковой части 5525 о взыскании причиненного ущерба передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный срок.

Дмитрий КУЛИК.