Неделю назад в райцентре произошло дорожно-транспортное происшествие, в одно мгновение перевернувшее привычный ход жизни не одного человека. Два молодых парня, по иронии судьбы еще и соседи, встретились при трагических обстоятельствах. К сожалению, один из них погиб, а для второго осталось сильнейшее потрясение на всю жизнь.

Напомним, 12 ноября в 19.17 19-летний житель деревни Боровое Лядо, управляя автомобилем «Хундай Лантра», двигался со стороны Чечерска. При въезде в город совершил наезд на сидящего на проезжей части пешехода. Им оказался 35-летний неработающий односельчанин. В результате ДТП последний погиб. При этом мужчина был изрядно пьян и не был обозначен световозвращающими элементами. Водитель же имел права соответствующей категории, был трезв. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

За скупыми фразами криминальной хроники – трагедия не только молодого водителя, его родственников, семьи погибшего. Но самое главное то, что этот пример стал лакмусовой бумагой черствости и равнодушия нас, окружающих. Ведь беду однозначно можно было предотвратить. И вечер был не поздний, и проходящие мимо пешеходы, и проезжающие автомобилисты видели молодого человека в нетрезвом состоянии, идущего вдоль дороги. Но никто не отреагировал. А всего лишь нужно было набрать 102, сообщить в РОВД – и всё… Жизнь человека была бы спасена.

Знаете, уважаемые читатели, скорее нам, жителям, в оправдание и с надеждой, что все же этот случай не типичен для нас, мы совместно с РОВД провели эксперимент. На днях на одной из оживленных улиц Буда-Кошелева смоделировали следующую ситуацию: в течение 15 минут молодой человек, который согласился нам помочь, лежал на лавочке, всем видом показывая, что нуждается в помощи. Как прохожие реагировали на лежащего человека? Признаться, очень волновались за результат. Чувство облегчения испытали сразу – буквально первые прохожие остановились с намерением оказать помощь. За указанное время мимо прошли более 20 человек, и лишь немногие из них, если быть точнее, пятеро, прошли и не остановились. Стоит отметить, что откликнулся даже водитель автомобиля, проезжающий мимо. А одна семейная пара, проходя обратно, и вовсе настоятельно спрашивала у молодого человека, может помощь ему все же необходима? Несколько звонков было зафиксировано и на скорой. Так что, если бы это была реальная ситуация, Дмитрию, так зовут нашего добровольца, непременно была бы оказана своевременная помощь. Надо сказать, что Дмитрий, высказывая свое мнение, был очень тронут доброжелательностью и неравнодушием наших граждан.



А что касается тех, кто прошел мимо в данной ситуации и в тот злополучный вечер 12 ноября, это их выбор, их жизненная позиция, если хотите. Но то, что в нашем обществе отзывчивых граждан намного больше – это факт. Мы очень благодарны будакошелевцам за человечность и отзывчивость, правоохранителям – за сотрудничество. Еще раз напоминаем: если вы видите человека, попавшего в беду, никогда не проходите мимо. Наберите 101, 102 или 103 и обязательно удостоверьтесь, что экстренные службы пришли на помощь.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец