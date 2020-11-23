Судом Буда-Кошелевского района рассмотрено уголовное дело в отношении двух работниц одного из сельскохозяйственных предприятий района, обвиняемых в совершении преступления, пре-дусмотренного ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Так, согласно материалам дела, в период с января по август 2019 года бригадир и главный ветврач хозяйства, вступив в преступный сговор и используя свое служебное положение, под видом падежа сбыли крупный рогатый скот по заниженным ценам частному лицу, проживающему в Чечерском районе.

В рамках уголовного дела установлено, что в результате противоправных действий вышеуказанных лиц агропромышленный комплекс недосчитался 23 голов крупного рогатого скота на сумму более 60 тыс. руб., что является хищением в особо крупном размере. Средства от продажи похищенных животных обвиняемые разделили между собой.

Судом с учетом мнения государственного обвинителя постановлен обвинительный приговор. Женщинам определено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев и 5 лет соответственно. Кроме того, указанным лицам назначены штрафы в размере по 50 базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 5 лет каждой.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Ирина ГАЛИЦКАЯ