С достойными результатами, новыми идеями и перспективными планами встречают работники РУП «Белоруснефть-Особино» свой профессиональный праздник. В непростых эпидемиологических и экономических условиях этого года предприятию удалось не только достичь уровня прошлого года, но и приумножить достигнутое.

Птицеводство – основное направление деятельности предприятия. За 10 месяцев текущего года произведено мяса в живом весе 41713,1 тонны, в том числе мяса бройлеров – 41087,7 тонны. Причем данные показатели выполнены в полном объеме. Производство яиц достигло 27842,2 тыс. штук, а продукции выращивания – 42721,6 тонны.

Стоит отметить, что в условиях COVID-19 предприятие смогло не только расширить рынки сбыта, но и в пять раз увеличить реализацию продукции на экспорт к уровню прошлого года. К слову, за 10 месяцев текущего года экспорт составил 1409,2 тыс. долларов США. Расширилась и география поставляемой продукции: Китай, Россия, Абхазия, Кыргызстан. Помимо мясной продукции, 1769680 штук инкубационного яйца отправлено в этом году в Российскую Федерацию. Это результат эффективной работы маркетинговой службы предприятия.

Неукоснительное соблюдение технологии и всех агротехнических сроков позволило получить более 17 тыс. тонн зерновых колосовых при урожайности 43,1 ц/га. Уборка кукурузы продолжается, и 70 ц/га урожайности – реальный показатель на сегодняшний день. 110 человек механизаторов, водителей, обслуживающего персонала работают на сельхозучастках предприятия. В перспективе – увеличение посадочных площадей и обновление машинно-тракторного парка. Только в прошлом году на поля вышли 64 единицы новой техники, на сумму 3,8 млн. рублей планируется приобрести сельхозмашин и агрегатов в будущем году.

Модернизация и расширение производства, внедрение новых технологий занимают далеко не последние позиции в политике предприятия. Так, строительство и реконструкция 4 птичников позволили увеличить объем, снизить энергозатраты и, соответственно, себестоимость.

За достижением плановых показателей – работа всего коллектива: руководящего звена, специалистов и рабочих. 2065 человек сегодня трудятся на предприятии в разных структурных подразделениях. Безопасные условия труда, полный соцпакет, достойная заработная плата способствуют тому, что у многих сотрудников за плечами не один год и даже десятилетие работы на предприятии. К слову, средняя зарплата на конец октября составила 895,5 рублей.

Каждую цифру в голове держит начальник экономического отдела Ирина Пинчукова. Вот уж точно про кого можно сказать – мастер своего дела. Ирина Александровна в следующем году отметит 30-летие с того дня, когда по примеру мамы, получив профессию экономиста, пришла на предприятие и не изменяет ей до сих пор. Начинала рядовым экономистом, сейчас возглавляет целый отдел, который занимается ценообразованием и анализом производственной деятельности. Сегодня экономисту важно знать и учитывать многие факторы, начиная от курса доллара, цен на энергоносители до стоимости продукции на мировом рынке. Трудовое кредо Ирины Александровны – огромное терпение и щепетильность во всем, трудолюбие, умение общаться с людьми и, непременно, постоянное самообразование. По ее мнению, хороший специалист – грамотный и идущий в ногу со временем.

9 октября 2013 года стал первым рабочим днем для Елены Смоляковой, оператора птицефабрик и механизированных ферм. Родилась она в Узе, жила в Гомеле, а несколько лет назад вернулась с супругом в родительский дом. Все это время работает на птичнике клеточного содержания, где птицу выращивают с нулевого дня до убоя. В этом году ее перевели в птичник №1, открывшийся после реконструкции. Работу с новейшим оборудованием доверяют не каждому. 60-65 тыс. голов птицы находится на попечении Елены Ивановны и ее коллег – Александра Тимохова и Елены Миновой. Смена длится 12 часов: все это время важно соблюдать весь технологический процесс и следить за «беспокойным» хозяйством. Здесь по-другому быть не может. Не случайно основной принцип в работе Елены Смоляковой – добросовестное отношение к делу, которому ты служишь.

Молодой механизатор Юрий Кубрик – достойный представитель трудовой династии. Он не только высококлассный специалист, добросовестный работник, но и просто отличный парень. С середины октября убирает кукурузу на зерно, а до этого был задействован на севе.

– Техника у меня хорошая, новая, ей всего год, поэтому работаю без простоев. За день намолачиваю по 80-100 тонн. Что для этого нужно? Желание (смеется). Работаю от темна до темна. Прихожу к 7 утра, чтобы подготовить, заправить комбайн – и в поле. Возвращаюсь к 7-8 вечера. От того и результат есть, – делится Юрий. Да, этот парень умеет трудиться. Справляется с любой работой на отлично.

В преддверии праздника труд ряда работников отмечен на областном и районном уровнях. Почетной грамотой Гомельского облисполкома награждена оператор птицефабрик и механизированных ферм Надежда Качалкина, благодарностью отмечен ведущий зоотехник Анатолий Холопов. Почетными грамотами райисполкома награждены начальник энергосилового цеха Виктор Лукомский, бригадир производственной бригады Светлана Соловьева, тракторист-машинист Сергей Минов. Мастер по ремонту технологического оборудования Александр Концевой, первый заместитель директора по птицеводству Светлана Новикова, санитар ветеринарный Елена Подлобникова, мастер Александр Моисеенко, тракторист-машинист Игорь Воробьев отмечены почетными грамотами ПО «Белоруснефть», благодарности удостоены слесарь-сантехник Леонид Дубровко, начальник участка Вячеслав Кашлачев, заместитель начальника бройлерного цеха Ольга Голомако, оператор процесса переработки зерна Владимир Кривошеев, мастер ремонтно-механической мастерской Николай Мишота.

Ирина ПАЛУБЕЦ, Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец

УНП 490420663