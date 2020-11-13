Вопросы завершения уборочной кампании, итоги работы аграрного сектора глава государства обсудил 12 ноября в ходе встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко и заместителем премьер-министра Александром Cубботиным.

В первую очередь Президент подчеркнул, что уборочную кампанию надо закончить в течение нескольких дней, а затем вовремя перепахать поля и по максимуму поднять зябь. Также затронул тему сохранности урожая и поставки продукции в магазины. Глава государства напомнил, что попросил профсоюзы взять на контроль ценообразование в стране.

Президент напомнил о проведении в ближайшие месяцы Всебелорусского народного собрания. На нем будет обсуждаться и будущее агропромышленной отрасли.

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, по итогам года темп роста производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составил 104,6%, а на сельхозпредприятиях – 106,7%. Сельскохозяйственные организации в январе-сентябре произвели 5,7 млн т молока (105,8%), продукции выращивания КРС – 477 тыс. т (105,3%), свиней – 343 тыс. т (108,3%), птицы – 537 тыс. т (103,1%), зерна – 8,2 млн т (117,5%).

За январь-август получено Br9,6 млрд выручки от реализации продукции, это почти на 16% выше, чем в прошлом году. Прибыль превысила Br560 млн (126,6%), рентабельность продаж выросла с 5,3% до 5,8%.

Рост производства сказался и на развитии перерабатывающих предприятий, которые в свою очередь нарастили экспорт сельхозпродукции и продовольствия. За январь-сентябрь за рубеж продано продуктов питания на $4,2 млрд, или 106,1% к аналогичному периоду прошлого года.

По материалам БЕЛТА

подготовила Наталья ЛОГУНОВА