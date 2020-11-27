Митинг памяти, автопробег, исторический квест.

Как Будакошелевщина отметила день освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

23 сентября 1943 года в ходе заключительного этапа Черниговского-Припятской и Брянской наступательных операций, после успешного форсирования Днепра и Сожа войска 13-й армии Центрального фронта освободили городской посёлок Комарин — первый населённый пункт на территории области и всей Беларуси. Затем были освобождены – Добруш, Лоев, Речица, Брагин, Хойники. 26 ноября вздохнули свободно Гомель и Уваровичи. 27 ноября – день освобождения Буда-Кошелевского и Чечерского районов.

Праздничные мероприятия проходили в течение недели – часы памяти, уроки истории, выставки, митинги, чествование ветеранов. И были объединены одной целью – помнить прошлое во имя будущего.

Уваровчане традиционно собрались 26 ноября на городке у братской могилы почтить память воинов– освободителей и земляков, павших на полях сражений. 27 ноября эстафету приняли жители райцентра. Митинг начался в 9.30 утра. Руководство района, трудовые коллективы, общественные организации, ветераны и молодежь под звуки военного марша проследовали с центральной площади к священному для горожан месту – мемориалу.

Открывая митинг, к присутствующим обратился глава района Анатолий Гапоник: «Самыми кровопролитными и героическими в истории Будакошелевщины стали годы Великой Отечественной войны. Равными боевому был и подвиг послевоенного восстановления народного хозяйства. И сегодня только общими усилиями тружеников всех отраслей народнохозяйственного комплекса обеспечивается поступательное развитие экономики, социальной сферы. Это еще раз доказывает, что наша сила – в единстве и преданности своей малой родине. Священный долг нынешнего поколения – защищать память тех, кто спас родную землю в суровые годы войны, отстоял наше право на жизнь». Анатолий Генрикович пожелал всем жителям здоровья, благополучия, мира, уверенности в завтрашнем дне и успехов в труде на благо Родины.

Председатель районной ветеранской организации Мария Максимчикова призвала соотечественников, особенно молодежь, любой ценой беречь мир, хранить память об ушедших участниках боевых сражений.

Присутствующие возложили венки и цветы к обелискам павших воинов-освободителей и почтили их память минутой молчания. В завершении памятного мероприятия прозвучал Государственный Гимн Республики Беларусь в сопровождении троекратного залпа.

Буквально сразу эстафету праздничных мероприятий подхватил автопробег с историческим квестом «Чтобы помнили».

Вспомнить события Великой Отечественной войны, годы оккупации Будакошелевщины собрались команды предприятий и организаций города. Стартовой площадкой послужила картинная галерея им.Е.Е.Моисеенко. Представители лесхоза и филиала «Рогачевский МКК», открытых акционерных обществ «Буда-Кошелево-агросервис» и «Агрохимуслуги», ДРСУ-184 и горгаза, отдела образования, спорта и туризма райисполкома получили маршрутные карты с заданиями и отправились по городу. К слову, автомобили участников квеста можно было увидеть издалека – на машинах развевались полотнища Государственных флагов. В автопробеге и квесте приняли участие более 50 человек – представители команд, волонтеры.

На Кургане Славы команды встретились, выполнили совместное задание и получили заветные QR – коды, в которых была указана финальная точка маршрута.

В районном доме культуры в ходе последнего конкурсного задания предстояло и определить победителя. Команда газовиков–дорожников, заработав 69 баллов, оказалась на высоте, она и стала лучшей по итогам всех пройденных этапов. Второе место у «Марафонцев» – представителей лесхоза и филиала «Рогачевский МКК». Бронза – у команды «Пламя», в состав которой вошли педагоги средней школы №1 и гимназии райцентра. Почетное четвертое место заняла команда открытых акционерных обществ «Буда-Кошелево-агросервис» и «Агрохимуслуги» «Урожай». Все команды получили благодарственные письма от председателя райисполкома и памятные призы из рук первого секретаря РК «БРСМ» Максима Ляпко. По признанию абсолютно всех участников, получили огромное удовольствие. Ведь именно такого рода мероприятия способствуют укреплению связей между прошлым и будущим. Позволяют каждому почувствовать себя гражданином своей страны, не только прикоснуться к ее истории, но и на деле выразить свою гражданскую позицию.

Наталья Логунова.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.