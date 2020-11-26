Председатель райсовета Наталья Киселева посетила сельскохозяйственный участок №2 г. Буда-Кошелево.

Наталья Никитовна подчеркнула, что диалоговые площадки, созданные по всей республике, позволяют вести конструктивный диалог, поднимать действительно актуальные вопросы, а также формировать стратегические приоритеты и индикаторы устойчивого развития нашей страны на долгосрочную перспективу. Так как все инициативы и предложения, исходящие от граждан и озвученные на региональных диалоговых площадках, будут собраны, обсуждены с экспертами и направлены на рассмотрение на Всебелорусском народном собрании. После чего будут выработаны направления стратегии развития страны.

Не обошли стороной и еще один важный вопрос, волнующий жителей района — введение обязательного масочного режима: соблюдение необходимых мер защиты и безопасности на предприятиях позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Ирина ШУТОВА

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