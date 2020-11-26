26 ноября дань памяти погибшим отдали жители Уварович. Именно в этот день в 1943 году поселок был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Перед участниками мероприятия выступили председатель Уваровичского сельского Совета Виталий Пантелеенко, председатель первичной ветеранской организации г.п. Уваровичи Любовь Родова, директор средней школы Александр Концевенко.

Затем пришедшие почтили память военных минутой молчания.

В продолжение торжественного мероприятия состоялось возложение венков и цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ирина ШУТОВА

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