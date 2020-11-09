Обязательный масочный режим вводят с 9 ноября во всех районах региона. Об этом на еженедельном аппаратном совещании сообщил губернатор Геннадий Соловей.

Это значит, что жители области должны будут использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания на недвижимых и движимых объектах и в организациях всех форм собственности. Обязательно маски нужно будет надевать при входе в магазины, торговые центры, объекты общепита (за исключением времени приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, культуры и образования, соцобслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, общественный транспорт и прочие объекты.

Распоряжение дополнит комплексный план мероприятий по предупреждению распространения коронавируса на Гомельщине. Контролировать его исполнение будут работники областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и его структурные подразделения. Решение вызвано в том числе несоблюдением жителями области социальной дистанции.

Помимо масочного режима, с сегодняшнего дня в регионе сокращают количество массовых мероприятий, а совещания максимально переводят в формат видеоконференций.

gp.by

© Правда Гомель