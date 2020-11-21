На неделе свой профессиональный праздник отметили люди, стоящие на страже закона и интересов граждан, – участковые инспекторы милиции.

В отделении охраны общественного порядка и профилактики ОВД райисполкома, которое возглавляет подполковник милиции Василий Набокин, трудятся 20 сотрудников, 16 из которых – участковые инспекторы. Среди них есть как опытные сотрудники, несущие службу не первый год, так и молодое пополнение. Капитан милиции Владимир Марченко в райотделе работает 16 лет, 11 из них в должности участкового инспектора.

Так уж сложилось, что в наши дни участковый – пожалуй, самый близкий к людям сотрудник правоохранительных органов. Любой человек, будь то порядочный гражданин или лицо¸ ведущее асоциальный образ жизни, рано или поздно с ним знакомится. Ведь участковый, по сути, универсальный сотрудник, который на вверенной ему территории, без преувеличения, занимается практически всем. Он выполняет работу не только всех подразделений милиции, но и других учреждений и ведомств. Очень часто люди, когда не знают, куда обратиться по волнующему вопросу, обращаются именно к нему. Рабочий день инспектора не нормирован, может начаться в шесть утра, а закончиться поздним вечером. И даже если звонков и обращений от граждан не поступает, распланирована каждая минута, так как круг обязанностей блюстителя порядка довольно широк.

– В свое время и представить не мог, что свяжу свою жизнь с милицией, – делится участковый инспектор Владимир Марченко. – Родился и вырос я в простой сельской семье, вот и пошел по стопам аграриев. После окончания Октябрьской школы поступил в наш аграрно-технический колледж на инженера-электрика. Потом отслужил в армии. Трудовой путь начинал в сельскохозяйственной отрасли: сначала мастером по ремонту сельхозмашин в СУП «Андреевка», а затем инженером-электриком. В общей сложности в хозяйстве проработал полтора года, а потом решил кардинально изменить свою жизнь.

Мысль стать правоохранителем появилась еще во время службы в Вооруженных Силах. Так как мне довелось проходить службу во внутренних войсках, с работой милиции был знаком не понаслышке. Если честно, как бы высокопарно это не звучало, захотелось быть полезным людям и помогать им. Я посчитал, что в милиции смогу сделать гораздо больше для своих земляков, нежели в сельском хозяйстве. В 2004-м был принят на службу милиционером по охране территорий радиоактивного загрязнения. Через пять лет меня назначили на должность участкового инспектора. За годы работы в правоохранительных органах дослужился до капитана, хотя за званиями не гонюсь, просто стараюсь делать свою работу хорошо, чтобы на моей территории был порядок. Наверное, мне отчасти повезло в том, что участковым начинал работать на территории Октябрьского сельсовета, а дома, как известно, и стены помогают. Все население у меня здесь было как на ладони. Потом два года работал на разных административных участках, а последние семь лет слежу за порядком на территории Коммунаровского сельсовета. В моем ведении 11 населенных пунктов и около 3000 населения.

Владимир Николаевич признается, что за столько лет работы в его практике случались разные истории: и трагичные, и даже откровенно комичные. Но за всеми этими случаями стоят судьбы конкретных людей. Наш герой человек неравнодушный, а по-другому в этой профессии нельзя. Ведь чтобы разобраться в причине того или иного правонарушения, семейного конфликта или проступка, прежде всего нужно понять, что заставило человека перешагнуть черту дозволенного и нарушить закон. Каждый раз ему приходится быть следователем, психологом, советчиком, третейским судьей и защитником для тех, кто в этом нуждается. Со всеми бедами и неприятностями люди спешат к нему. Согласитесь, вряд ли кто пойдет за помощью к человеку, не доверяя ему, не будучи уверенным в том, что он откликнется на твою проблему. А доверие, как известно, надо заслужить. Авторитет и уважение у людей и коллег – вот что отличает хорошего участкового. А простое человеческое «спасибо» для нашего героя дороже любых наград.

Какими же качествами должен обладать участковый инспектор? На этот вопрос Владимир Марченко, не раздумывая, ответил: «В первую очередь это честность, справедливость и умение предвидеть ситуацию на несколько шагов вперед». По его мнению, к решению любого вопроса нужно подходить принципиально. Например, нельзя просто поговорить с человеком, выслушав его жалобу, и пустить все на самотек. К такому участковому доверия уж точно не будет. Или же тот самый домашний скандалист должен четко понимать, что если к нему уже были замечания, то за ними обязательно последует и наказание. Нельзя останавливаться на полпути, всё нужно доводить до конца. И исключений быть не должно, работать для галочки не в его правилах.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Ирины Палубец