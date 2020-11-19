Дабы повысить готовность организаций сети наблюдения и лабораторного контроля, осуществляющих радиационное наблюдение при возникновении ЧС, на территории района проведены совместные учения.

По замыслу учений на одной из атомных электростанций сопредельного государства произошла авария. На энергоблоке возник сильный пожар и происходит выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Существует угроза распространения радиоактивных веществ на территорию Республики Беларусь.

После поступления сообщения о случившемся, работниками лесного хозяйства проводится мониторинг радиационного фонда в лесных угодьях, а работниками ветеринарной и санитарной станции – в черте населенных пунктов, в том числе проводится проверка и продуктов питания. В некоторых участках на территории района обнаружено незначительное повышение радиационного фонда, поэтому на базе местного фельдшерско-акушерского пункта создан пункт выдачи йода для ведения йодной профилактики.

Радиационная опасность миновала территорию района, а задействованные в учении организации показали слаженность, оперативность и свою готовность противостоять любой чрезвычайной ситуации.

Для определения готовности организаций сети наблюдения и лабораторного контроля района были проведены практические вводные.

Инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений была отработана вводная: в РДСУП «Беларуснефть-Особино» д. Кошелево посевы озимой пшеницы поражены бурой ржавчиной.

Ветеринарной службой района отработана вводная: в филиале ОАО «Морозовичи-агро» д. Бушевка произошел падеж КРС в количестве 3 голов с подозрением на ящур.

Центром гигиены и эпидемиологии отработана вводная: в результате аварии на водопроводно-канализационных сетях г.Буда-Кошелево произошло инфицирование 30 человек брюшным тифом.

В целом, данная тренировка показала хороший уровень подготовки штатных работников, уровень информационного взаимодействия между учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля при возникновении чрезвычайных ситуаций, помогла проверить существующие каналы связи и оповещения и, в конечном итоге, справится всем участникам тренировки с поставленными задачами.

Буда-Кошелевский РОЧС