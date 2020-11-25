Онлайн трансляция спектакля «Всё глуше музыка войны» пройдёт 27 ноября в 15:00 на сайте «Гомельские ведомости» и Вконтакте.

В центре спектакля – судьбы Великой Отечественной войны, которая исковеркала и оборвала жизни миллионов людей… О том, как ад той бесчеловечной войны коснулся простых людей, и расскажет словами наших земляков, жителей Гомеля и Гомельщины, спектакль «Всё глуше музыка войны».

События спектакля переносят зрителя на улицы Гомеля, в еврейские гетто времён оккупации, в деревню Красный берег, в деревню Ола, сожженную карателями вместе с жителями – моменты спектакля включают в себя упоминание множества мест скорби. Отдельная тема посвящена героям войны (партизанам, подпольщикам, военным), чьи имена носят улицы Гомеля.

Автор сценария и постановщик Галина Анчишкина о спектакле: «Я раньше ходила по этим улицам. И для меня все они были безлики – только фамильно. Теперь я знаю, что Цариков — это мальчишка, который совершил подвиг… Мы узнаем, кто были эти партизаны, отдельные судьбы…»

В подготовке спектакля использованы архивные материалы из фондов библиотек, личных архивов жителей Гомеля, фото- и видеосвидетельства разных лет, уникальный музыкальный материал.

Сценарий и подготовка – Галина Анчишкина.

Музыкальное и видеооформление — Вадим Нацвалов.

Световое оформление — Екатерина Воронько.

В спектакле «Всё глуше музыка войны» задействованы актёры: Галина Анчишкина, Наталья Голубева, Павел Конёк, Ярослав Кублицкий, Валерия Лагуто, Ирина Чернявская, Сергей Чугай, Ирина Шапетько, Сергей Артёменко.

Возрастной ценз: 12+

Жанр: военные судьбы Гомеля.