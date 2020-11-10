Ориентир на совместную профилактику:

сегодня в райисполкоме прошло заседание районного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией

На заседании рассмотрели вопрос о состоянии дел в районе с совершением тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, против собственности и профилактикой этих видов преступлений.

В работе совещания принял участие председатель райисполкома Анатолий Гапоник. Вел заседание прокурор Буда-Кошелевского района Андрей Комаров.

Поводом для рассмотрения именно этого направления правонарушений послужил значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года преступлений данной категории.

О причинах и принятых мерах по предупреждению краж, тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан проинформировали исполняющий обязанности начальника Буда-Кошелевского РОСК Максим Гурский и начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун. Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков рассказал о работе субъектов профилактики, подведомственных райисполкому, по предупреждению таких преступлений.

В ходе заседания детально обсудили и определили основные направления, которым должны следовать все субъекты профилактики для стабилизации ситуации в дальнейшем. Причем акцент, по мнению участников, должен быть сделан на каждого потенциального правонарушителя и конкретные профилактические меры.