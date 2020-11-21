Уже 2 года двенадцатилетняя Настя Нагорная борется с высокозлокачественной раковой опухолью – эмбриональной рабдомиосаркомой.



В декабре 2019-го ее маме предложили перевести девочку в хоспис, чтобы она провела там последние дни. Но мама и Настя не сдались! Сейчас благодаря помощи неравнодушных людей ребенок находится на лечении в госпитале Сан Жоан де Деу (г. Барселона, Испания), где уже прошел первый блок химиотерапии и перенес операцию на позвоночном канале. Настя снова может ходить!

«Спасибо каждому, кто не прошел мимо нашей беды, поддержал нас с Настенькой, кто отозвался на просьбу о помощи. Благодаря вам моя дочь получила шанс на жизнь», – говорит мама девочки.

Но из-за внеплановой операции счет на лечение Насти увеличился. Чтобы спасти ребенка, осталось собрать 39455 евро.

Помочь девочке в борьбе за жизнь вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Нагорной Насте:

1. Электронный платеж / онлайн-пожертвование. При помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт), внеся онлайн-пожертвование, перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2. Банковский благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет. BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

В случае возникновения проблем с поиском услуги выполните поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, пожертвование можете отправить на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Нагорная ПРОБЕЛ сумма