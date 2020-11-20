Правительству поставлена задача комплексно рассмотреть вопросы поддержки многодетных семей. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы работников во время посещения посещения «Гомсельмаша», передает корреспондент БЕЛТА.

Президента спросили, как он относится к инициативе сократить рабочий день для одного из многодетных родителей до 7 часов в качестве альтернативы действующей сейчас норме о дополнительном оплачиваемом выходном дне в неделю для этой категории.

Глава государства обратил внимание на большое значение вопросов демографии для развития любой страны. «Самая большая проблема для нас сегодня — это не «Гомсельмаш» и даже не ковид-пандемия, мы это пройдем, не волнуйтесь, всех вылечим, — сказал Президент. — Самая большая проблема — это население. Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 тыс. потеряла, где идет падение населения. Жить некому будет через полвека».

Понимая это, в Беларуси приняли меры для поддержки рождаемости и семей, воспитывающих детей. Особенно ощутимые меры действуют для многодетных. В частности, работает так программа «Семейный капитал». Президент подчеркнул, что она хорошо себя зарекомендовала, поэтому после первых четырех лет ее действие уже продлевали, а сейчас планируется сделать ее постоянной.

«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги — по $10 тыс. на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Потому что это главное. Не будет детей — не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции», — заметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что вопросы поддержки многодетных семей будут комплексно рассмотрены на уровне правительства и парламента, чтобы принять решение, как изменять данную систему в будущем. Один из важных вопросов — адресность такой помощи и ее целевое использование.

Глава государства считает важным обсудить также возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире.

«Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете Президенту, будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня. Сделаем так, как лучше для людей и для государства», — подчеркнул Александр Лукашенко.