Сельскохозяйственная отрасль – одна из самых трудоемких. Недаром людей, живущих в сельской местности, называют не иначе как тружениками. Именно на них, преданных своему делу, работающих от зари до зари и безмерно любящих родную землю, и держится сельское хозяйство. Свои передовики есть и в ОАО «Юбилейный-Агро». В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК «Авангард» побывал в сельхозпредприятии и узнал, чем наполнены будни сельских тружеников.

Сегодня основным видом деятельности сельхозпредприятия является производство молока, мяса и зерна. В хозяйстве имеется 9859 га сельхозугодий, из которых 7930 га – это пашни и 1929 га – сенокосы и пастбища. В нынешнем году под зерновые было занято 3811 га земли. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 11417,8 тонны. Темп роста производства зерна к аналогичному периоду прошлого года вырос и составил 155,6%. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых 30 ц/га. Выручка от реализации продукции за 9 месяцев 2020 года составила 7617 руб. Чистая прибыль получена в размере 130 тыс. руб., что больше уровня прошлого года.

В хозяйстве имеются две молочно-товарные фермы, доильно-молочный блок и ферма по откорму КРС. Поголовье крупнорогатого скота насчитывает 4717 голов, из которых 1475 – дойное стадо. Большое внимание уделяется заготовке кормов. Так, за 9 месяцев заготовлено 1698 тонн сена, 4711 тонн сенажа и 8065 тонн кукурузного силоса.

Конечно же, за всеми этими показателями стоит труд конкретных людей.

Машинист-тракторист Василий АБРАМЕНКО о севе зерновых знает все. На своем энергонасыщенном МТЗ-3022 за годы работы в хозяйстве засеял не одну тысячу гектаров земли. Вырастить хлеб – задача не из легких, поэтому аграрии, как никто другой, знают ему цену.

Василий Борисович – один из лучших работников хозяйства. В 2019 году за успехи в труде его портрет украсил районную Доску почета. Но на лаврах почивать ему некогда, каждый новый день ставит перед аграрием очередные задачи.

– Работа на земле требует большой ответственности и аккуратности, а при севе нужна еще и точность, – отмечает механизатор. – Это только человеку незнающему может показаться, что выехал в поле, опустил сеялку – и всё само собой сделается. На самом деле здесь важно всё. Нужно следить за тем, чтобы техника работала исправно, вовремя проверять сеялку, чтобы от сырой земли не забились сошники – отверстия, из которых высыпаются семена, чтобы семена попадали в строго отведенные бороздки, а ряды были ровными. Конечно, всё это приходит с опытом. Непосредственно севом зерновых занимаюсь уже пять лет. Вместе со мной на нем задействован еще один механизатор – Николай Емельянов. Вдвоем мы засеваем зерновыми все посевные площади хозяйства.

Но и другие полевые работы нашему герою по плечу. Сейчас он занят поднятием зяби, а зимой внесет свою лепту в вывоз органики. На вопрос о том, почему он выбрал работу в сельском хозяйстве, мужчина ответил, что в другой сфере себя не видит. Ведь для него работа на земле стала образом и смыслом жизни, да и сельская жизнь ему по душе. Здесь раздолье, есть свой дом, где хватает места всей его дружной семье, в которой подрастают трое детей. К тому же он занят тем, что у него лучше всего получается. А что еще нужно!

Свой весомый вклад в развитие сельхозпредприятия вносит и животновод по доращиванию молодняка от 0 до 3-х месяцев МТФ «Неговка» Раиса БАЛОБАН. На ферме она работает 13 лет, 8 из них животноводом.

– Мне нравится работать с телятками, – делится женщина. – Ко мне они попадают сразу после рождения, для них я как вторая мама: выхаживаю их с первых дней, как маленьких деток, и буквально ставлю на ноги. Сейчас у меня 99 подопечных, и каждому из них нужно уделить внимание. Малыши требуют особого ухода, они должны содержаться в чистоте, быть вовремя, согласно рациону, накормлены и напоены, да и за состояние их здоровья я отвечаю.

До того как связать свою жизнь с животноводством, Раиса Владимировна 17 лет работала в местном отделении почтовой связи. Но дети, а их у нее четверо, подрастали, вот и решила она попробовать себя в другой сфере, где заработок повыше. Конечно, работать на ферме не легко, но женщина не привыкла бояться трудностей.

В семь лет Раиса Владимировна осталась сиротой. Все ее детство прошло в школах-интернатах. 32 года назад она приехала в Неговку к своей сестре, да так и осталась здесь. Здесь же встретила будущего супруга, с которым счастливо живут и по сей день. К слову, вместе с ним и сыном в дружном тандеме они работают животноводами на одной ферме. Может, от того и работа спорится, что бок о бок с тобой те, кто разделяет все радости и тяготы сельской жизни.

Работу производственного участка «Липиничи» невозможно представить без его начальника Татьяны ГОЛОД. Уже 5 лет она находится на заслуженном отдыхе, но продолжает трудиться и стоять у руля вверенного ей участка. Глядя на эту энергичную и уверенную в себе женщину, понимаешь, что именно на таких целеустремленных и сильных духом людях держится сельское хозяйство.

Татьяна Ивановна родилась и выросла в Липиничах. После школы поступила учиться в Гомельское училище приборостроения №113. Трудовой путь начинала на заводе «Кристалл», где три года занималась обработкой алмазов. Довелось ей поработать и шлифовщицей на заводе «Гомсельмаш». Кстати, именно там она встретила свою вторую половинку. В 1986 году с семьей переехала на свою малую родину.

Трудовой стаж нашей героини в сельском хозяйстве насчитывает 33 года. 5 лет она работала заведующей складом запчастей, долгое время была техником по охране труда, а последние 19 лет трудится начальником производственного участка.

– Мое хозяйство – это машинно-тракторная стоянка, МТФ «Липиничи» на 1600 голов и 2 зерносклада, где работает 31 человек, – рассказывает Татьяна Ивановна. – Мне необходимо координировать работу всего этого коллектива. Каждое утро начинается с планерки, ну а дальше посещение всех объектов. В первую очередь отправляюсь на ферму, где присутствую на дойках. В период посевных и уборочных кампаний больше времени провожу на зерноскладах. Одним словом, круглый год забот не счесть. Так что постоянно нужно быть в движении. Специфика моей работы требует умения общаться с людьми. Бывает всякое: кого-то нужно пожурить, как говорится, направить на путь истинный, а кого-то и похвалить за хорошие результаты. Я должна быть таким человеком, к которому можно подойти, чтобы решить любые производственные, а иногда и житейские вопросы.

По признанию женщины, сейчас для нее самая большая радость – проводить свободное время с маленьким внуком Тимофеем. Дети, внук, любимая работа – это то, что дает силы и ради чего стоит жить.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора

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