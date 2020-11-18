Председатель районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елена Степаненко поздравила с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК тружеников сельскохозяйственной отрасли и наградила передовиков сельхозпредприятий района.

Благодарственными письмами райкома профсоюза работников АПК и ценными подарками награждены аграрии ОАО «Юбилейный-Агро» трактористы-машинисты Сергей Антоненко, Иван Шелешко и Дмитрий Тотиков, трактористы-машинисты Виктор Свердлов из КСУП «Кривск» и Андрей Мельников из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», а также водитель Николай Гордиенко из КСУП «Губичи». Благодарностью Гомельского обкома профсоюза работников АПК отмечен тракторист-машинист Дмитрий Свердлов из ОАО «УваровичиЭлит». Водитель СУП «Андреевка» Виктор Гаев награжден Почетной грамотой Гомельского обкома профсоюза работников АПК.

– Люди, руками которых обрабатывается земля и выращивается хлеб, всегда были и будут в почете. Ведь от ваших успехов и результатов работы зависит продовольственная безопасность нашей страны. Благодарю вас за преданность делу, высокий профессионализм и любовь к родной земле, – отметила Елена Степаненко.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора и райкома профсоюза работников АПК