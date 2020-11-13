В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса руководство района поздравило работников сельскохозяйственной отрасли.

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие прошло в узком кругу, тем не менее, никто из аграриев не остался без внимания.

Поздравления и слова благодарности сельским труженикам ОАО «Юбилейный-Агро» направил заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков.

Почетными грамотами от райисполкома награждены бригадир производственной бригады в животноводстве Антонина Кириленко, тракторист-машинист Николай Емельянов. Благодарности удостоена оператор машинного доения Людмила Кырлан.

Благодарности от райисполкома также вручены работникам хлебоприемного пункта инспектору по кадрам Наталье Федоровой и грузчику Дмитрию Савенкову.

Благодарности райисполкома удостоен тракторист-машинист ОАО «Агрохимуслуги» Сергей Аверьянов.

В филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» благодарностями отмечены тракторист-машинист Павел Таранов и водитель Валентин Филиппов.

Главному инженеру Василию Громыко вручили благодарность от районого Совета Депутатов.

В КСУП «Губичи» почетной грамотой райисполкома награждена оператор машинного доения Елена Заяц, механизатор Владимир Дегтяренко удостоен благодарности.

Поздравления от лица райисполкома работникам сельскохозяйственной отрасли направил заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев.

Почетной грамотой награждена животновод Елена Семченко из ОАО «УваровичиЭлит», а благодарностями – трактористы-машинисты Сергей Семенов и Дмитрий Свердлов.

Поздравления принимали аграрии ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Почетные грамоты вручены оператору по искусственному осеменению животных Аксане Кириченко и водителю автомобиля Михаилу Дроздову. Благодарностями отмечены слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования Виталий Немцев, трактористы-машинисты Максим Глушаков и Сергей Гавриленко.

Заслуженные награды получили и работники райветстанции. Почетной грамотой райисполкома награжден ведущий ветеринарный врач Александр Силивончик. Благодарностью отмечена лаборант диагностической лаборатории Валентина Сильченко.

Ольга ЧЕРНЯКОВА и Ирина ШУТОВА

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