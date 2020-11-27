27 ноября на территории района прошел Единый день безопасности дорожного движения под одноименным с республиканской профилактической акцией названием «Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин», направленный на предупреждение ДТП в зимний период и пропаганду использования зимних шин.

Правоохранители провели разъяснительную работу среди владельцев транспортных средств об основных рисках и угрозах безопасности с учетом сезонного фактора, правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях, а также необходимости обязательной смены шин.

Кроме того, напомнили о требованиях пункта 207-1 Правил дорожного движения, предусматривающих с 1 декабря по 1 марта обязательное оборудование зимними шинами транспортных средств, а также о требованиях главы 5 приложения 4 к ПДД и об ответственности за совершенные правонарушения. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин механических транспортных средств, в сцепке с которыми они участвуют в дорожном движении.

Уважаемые автомобилисты, подготовив свой транспорт к зимней эксплуатации заблаговременно, зима для вас пройдет совершенно незаметно, а управление автомобилем и дальше будет доставлять вам только радость и удовольствие.

Подготовила

Анастасия ЛОСЕВА