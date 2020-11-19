Задавшись вопросом, как жители города соблюдают масочный режим, мы прошлись по некоторым социальным и торговым объектам.

Чтобы обезопасить себя в условиях пандемии каждый человек должен соблюдать санитарные нормы и использовать средства индивидуальной защиты. Самый доступный и простой способ в современных реалиях – это обычная медицинская маска. Если ее правильно носить, своевременно заменять или обрабатывать, то именно она выступает эффективным средством защиты барьерного типа.

Итак, первое, что встречает горожан и гостей на дверях каждого объекта – это объявление о необходимости надеть маску.

Большинство требования соблюдают, но есть и те, кто ими пренебрегает. Так, в одной из аптек были покупатели, у которых маска была надета неправильно: на подбородке или с выглядывающим носом. Некоторые и вовсе были без масок. Хотя, кто знает – может они пришли как раз затем, чтобы их купить?

В кафе «Блин-чирик» покупателей на момент посещения не оказалось, но шеф-повар уверил, что все приходят в масках, снимая их только на время приема пищи. Сам он, конечно же, был в маске.

В помещении автовокзала было немноголюдно, видимо, народ все же предпочитает находиться на свежем воздухе, даже несмотря на прохладную погоду. Все пассажиры были в масках. Кассир на рабочем месте тоже защищена основательно: мало того, что от пассажиров ее защищает толстое стекло, так она еще была и в маске.

Заглянули мы и в парикмахерскую «Красотка», что по соседству. Мастера пояснили нам, что все посетители приходят к ним в масках, но во время обслуживания их все же приходится снимать, потому что стричь клиентов очень неудобно. Однако рабочие места расположены с соблюдением необходимой дистанции, да и работают девчонки преимущественно по записи, стараясь, чтобы в парикмахерской находился один посетитель.

— Мы с самого начала пандемии соблюдаем масочный режим, поэтому для нас ничего не поменялось. Я считаю, что носить маски нужно. Можно ведь болеть бессимптомно и людей, даже не зная об этом, заражать. Лучше перестраховаться, — убеждена владелица парикмахерской Марина Тур.

Далее на пути следования оказался Белагропромбанк. Здесь тоже все в полном порядке: работники банка и его посетители в масках, охранник на посту тоже.

В центральной районной больнице непривычно безлюдно. У здоровых и больных пациентов разные входы, в вестибюле стоит медсестра с бесконтактным термометром, справляющаяся у входящих о самочувствии.

С открытыми лицами нам никто не встретился. А если встретятся?

– Тогда отправим в аптеку за маской, – рассказала сотрудница поликлиники. – Аптека находится внутри здания. Ну, а если вдруг человек придет без маски, но ему очень нужна медицинская помощь – он ее, конечно же, непременно получит.

Побывали мы и в некоторых торговых объектах райцентра. В магазине «Никита», к примеру, продавцы масочный режим блюдут строго. Да и посетителей без масок не пускают.

В «Союзе» тоже порядок, у некоторых работников кроме масок на лицах еще и защитные экраны.

«Остров чистоты» также строго соблюдает рекомендации. Чтобы проверить реакцию продавцов, зашли мы к ним без масок, но нам настоятельно порекомендовали их надеть.

– Тем, кто пришёл в магазин без маски, мы напоминаем, что в городе масочный режим и просим ее надеть. Все необходимые таблички с напоминаниями у нас остались еще с весны, – рассказывает администратор магазина Татьяна Крюкова.

Зашли мы и в самый большой магазин нашего города – «Евроопт». Большинство клиентов магазина требование соблюдают и надевают маски заранее. Хотя еще пару-тройку недель назад покупателей в масках здесь было не более половины, а в сентябре таковые и вовсе были в меньшинстве. Мы зашли внутрь без обязательной защиты и… не встретили никаких проблем: спокойно прогулялись по магазину, пришли на кассу и расплатились. За все время пребывания никто из сотрудников (а они все, кстати, в масках и перчатках) не сделал никаких замечаний.

Ну, и, конечно, не минули мы образовательное учреждение – гимназию райцентра. Здесь нарушений, как и ожидалось, нет: детям разрешено быть без масок, однако все учителя в средствах индивидуальной защиты, на посту есть антисептик, вахтер без маски внутрь никого категорически не пропускает. И, кстати, пробегая к крыльцу, заглянули мы и в окна кухни – весь персонал также был в масках.

Были и другие объекты, которые мы посетили, но в целом жители масочный режим соблюдают и относятся с пониманием и ответственностью: подавляющее большинство в общественных местах носят маски. Впрочем, люди не забывают дышать воздухом и опускают маску, когда просто идут по улице. И антисептики, к слову, есть в наличии во всех посещенных объектах.

А мы не перестаём повторять: пожалуйста, берегите себя и своих близких. Соблюдайте все меры предосторожности.

Ирина ШУТОВА

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