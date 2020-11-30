30 ноября исполнилось 100 лет со Дня образования штаба органов внутренних дел Республики Беларусь и Дня образования секретариата органов внутренних дел.

В честь юбилея благодарственные письма от лица председателя райисполкома Анатолия Гапоника вручил начальник ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталий Подзерун. Ими удостоены начальник штаба Буда-Кошелевского РОВД майор милиции Александр Левченко, заведующий группы режимно-секретной деятельности Ирина Федоренко и старший инспектор группы режимно-секретной деятельности Любовь Атрощенко.

Далее в честь 100-летия служб состоялось торжественное открытие двух мемориальных досок в здании РОВД.

Ирина ШУТОВА

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