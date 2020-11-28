Банковская карта – удобный и современный способ хранения денежных средств. Вместе с тем, это удобный инструмент и для мошенников, снимающих с карт пользователей порой астрономические суммы, а чаще всего и все имеющиеся сбережения граждан.

Напоминаем, что существует два наиболее распространенных способа. Один из них называется «ВИШИНГ», когда мошенник представляется работником банка и вводит в заблуждение путем убеждения жертвы в том, что с банковской карточки хотят похитить деньги. Просит сообщить конфиденциальные сведения, которые нужны для блокировки и предотвращения кражи либо неизвестной покупки. На самом деле мошенник получает сведения, необходимые для кражи, и совершает в это время преступление. Если жертва сообщает таковые сведения, то лишается всех денежных средств с банковской карточки.

Вот недавний случай… В октябре текущего года жительнице района позвонил злоумышленник. Представившись работником «Беларусбанка», мужчина сообщил о возможном переводе денег с банковской карты. К слову, мошенник знал, как зовут жертву, номер банковской карты, соответственно, знал абонентский номер телефона, но не обладал личным номером паспорта (ему необходимы были СМС-коды от банка, чтобы совершить кражу денег с банковского счета). От потерпевшей, которая проигнорировала сообщение из банка «Этот код нельзя сообщать даже сотрудникам банка», он получил всю необходимую информацию. В итоге – кража денежных средств в сумме 260 рублей. Банк, естественно, не компенсирует ей похищенные денежные средства.

Помните: просьба незнакомого абонента о предоставлении конфиденциальной информации (сведений по банковской карточке, паспортных данных, СМС-кодов и др.) свидетельствует о том, что разговор ведется с мошенником.

Второй способ кражи денег – «ФИШИНГ» (от английского – «рыбная ловля»). Мошенник ищет жертву через интернет-объявления о продаже вещей, как правило, на «Куфаре». Преступник посредством мессенджера или социальной сети связывается с жертвой, сообщает о том, что готов купить вещь и уже якобы перевел деньги на счет жертвы. Для их получения необходимо только пройти по интернет-ссылке, где надо указать реквизиты банковской карточки. В реальности жертва не получает деньги, а наоборот, у нее похищают деньги с карты. Особенностью этого мошенничества является то, что интернет-страница, на которую переходит жертва и где указываются банковские реквизиты потерпевшим, визуально похожа на интернет-сайт «Куфар», сайт Белпочты либо других интернет-ресурсов. Сегодня это самый популярный способ совершения краж денежных средств.

К примеру, в ноябре этого года в милицию поступило заявление от жителя райцентра о снятии денежных средств с принадлежащей ему банковской платежной карты. Было установлено, что преступник под предлогом приобретения стартера по объявлению, размещенному на сайте «Куфар», в ходе переписки в мессенджере «Вайбер» предоставил заявителю фишинговую ссылку. Перейдя по ссылке, последний ввел реквизиты своей банковской карты, после чего злоумышленник получил доступ к карт-счету и попытался похитить с него 60 рублей. Однако это ему не удалось, так как на балансе карты не было этой суммы.

А вот жительнице района повезло гораздо меньше: она лишилась 700 рублей. Продавая газовую плиту всё на том же «Куфаре», женщина сама предоставила реквизиты своей карты мошенникам, за что и поплатилась. Кстати, на сайте есть сообщение с рекомендациями, как себя обезопасить от мошеннических действий, однако количество пострадавших пока не уменьшается. Наоборот, увеличивается. В 2019 году в районе было 9 таких случаев, а в этом уже 27.

И даже мы, несмотря на то, что постоянно сталкиваемся с информацией о кражах с карт, едва не пополнили эту статистику – наш случай мог стать 28-м.

Сотрудник редакции зарегистрировалась на «Куфаре» и попыталась продать тонометр. Сразу скажем, делала она это не для эксперимента. Примерно через пару часов после размещения объявления ей в «Вайбере» написала девушка. Она утверждала, что очень заинтересована в покупке, но проживает в Жлобине, поэтому товар просит отправить Белпочтой. Оплату она тоже произведет на сайте Белпочты, чтобы не платить за пересылку. И кинула ссылку.

Мы попали на сайт, который очень похож на сайт «Белпочты». Вот только доменное имя отличалось от оригинального на несколько букв: оригинальный belpost.by, а попали на belpost.app. На открывшейся странице был указан трек-номер и то, что товар уже оплачен получателем, продавцу необходимо только нажать кнопку «Получить средства».

Далее требовалось заполнить форму, в которой нужно ввести номер карты, имя владельца, срок действия и… внимание!!! CVC/CVV код. Как раз то, что, как уже неоднократно напоминали, вводить категорически нельзя!!!

Коллега могла остаться без денег на карте, да еще и менять бы ее пришлось. И если бы мы не были осведомлены о таких способах мошенничества, то легко бы попались на эту удочку. Уж очень убедительно всё выглядело.

Нередки случаи отправки потерпевшему ссылок на «фишинговые» (мошеннические) системы интернет-банкинга, имитирующие легальные банковские сайты или популярные онлайн-сервисы. К примеру, похожий случай произошел в октябре этого года с жительницей райцентра. При попытке оплатить коммунальные услуги в строке поиска браузера она набрала название сайта «Белагропромбанка» и перешла по ссылке. Сайт оказался клоном, женщина ввела логин и пароль от интернет-банкинга. Соответственно, преступники получили необходимую им информацию и похитили с карты около 900 рублей, переведя их на QIWI Кошелек в Москве.

Поэтому, чтобы избежать хищений денег, никому не сообщайте по телефону и в интернете реквизиты банковских карточек (номер, срок действия, код на оборотной стороне), свои паспортные данные, смс-коды от банка. Не проходите по ссылкам, полученным от неизвестных абонентов. И помните, что сотрудники банка ни при каких условиях не станут уточнять по телефону персональные данные клиента!

Когда материал готовился к выходу, мы получили информацию от РОВД, что у жительницы района сняли с карты около 2000 рублей. Ей позвонили мошенники и, представившись работниками «Беларусбанка», сообщили, что с ее карты пытаются похитить деньги. Что примечательно, женщина уже читала статью, опубликованную в районке немного ранее, да и на нашем сайте тоже. Она даже сказала об этом мошенникам. Однако преступники были очень настойчивы и убедительны. Несколько раз потерпевшая прерывала телефонную связь, но ей перезванивали и продолжали атаку: на номер приходило СМС о попытке снятия денег с карты, мошенник переключал звонок якобы на другого работника банка. Далее под предлогом блокировки карты преступники потребовали от владелицы ее данные. В итоге женщина отправила мошенникам фото карты и, как следствие, лишилась всех имеющихся на ней денег.

В общем, как говорится, повторение – мать учения. Уважаемые читатели! Расскажите родителям, членам семьи, родственникам, друзьям и знакомым, как похищают деньги. Не игнорируйте, ведь мошенники похищают с банковских карт абсолютно все денежные средства, которые там имеются. Кроме того, будьте предельно осторожны с кредитными картами и картами с оформленным на них овердрафтом. Не используйте их в сомнительных местах. Проблема в том, что при потере денег с карты вы теряете деньги банка. Как следствие, на вас будет висеть долг, да еще под проценты.

Правоохранители рекомендуют тщательно проверять информацию при перечислении денежных средств. Позаботьтесь о сохранности ваших персональных данных и сведениях о банковских картах. И учтите: мошенники – отличные психологи и собеседники, поэтому будьте бдительны и не становитесь их жертвами.

Ирина ШУТОВА