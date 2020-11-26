В преддверии 77-й годовщины со дня освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков представители БРСМ и районного совета ветеранов поздравили с памятной датой ветеранов.

25 ноября 94-летие отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Кашпаров. Поздравления и пожелания крепкого здоровья и долголетия, а также слова благодарности за мирное небо над головой ветерану адресовали председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

Накануне 77-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков поздравления принимал и житель Сельца Александр Новичков. Как отметила Мария Максимчикова, из года в год, к сожалению, ветеранов становится все меньше. Наша общая задача окружить их вниманием и заботой, дарить им тепло наших сердец не только в праздники, но и будни, ведь порой простое человеческое участие важнее дорогих подарков.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Марии Максимчиковой