В рамках проекта «Школа молодого руководителя» прошла учеба с молодыми руководителями сельхозпредприятий и резервом кадров.

Организаторами мероприятия выступили отдел организационно-кадровой работы и управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.

Участие в семинаре-учебе принял первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Олег Архипенко. В ходе учебы были рассмотрены вопросы закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе, особенности оплаты труда работников сельскохозяйственного назначения, роль и участие профсоюзов в регулировании трудовых отношений, ответственность юридического лица и его должностных лиц и другие.

Подводя итоги мероприятия, Олег Архипенко отметил, что информация, полученная в ходе учебы, должна стать хорошим подспорьем для молодых специалистов как в их нынешней работе, так и при продвижении по карьерной лестнице. Ведь на них, молодых и перспективных работников, сегодня делается ставка в сельскохозяйственной отрасли. А их задача –перенимать передовой опыт предшественников и идти в ногу со временем и передовыми технологиями. Также он ответил на ряд вопросов присутствовавших. В частности, отметил работу лучших сельхозпредприятий района и подчеркнул важность роли руководителей хозяйств.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото предоставлено профкомом работников АПК