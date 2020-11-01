О вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) жители нашей планеты узнали в 1981 году. С тех пор ВИЧ охватил практически всю планету. В настоящее время в мире, по официальным данным, зарегистрировано более 33 миллионов человек; реальное же их количество в 5-10 раз больше.

ВИЧ-инфекция — это хроническое инфекционное заболевание, которое провоцирует вирус иммунодефицита человека, поражающий клетки иммунной системы (СD4). При отсутствии лечения закономерно приводит к синдрому приобретённого иммунодефицита (СПИДа).

Нужно понимать, что ВИЧ-инфекция не имеет специфических симптомов. Все клинические проявления могут относиться как к другим инфекционным и неинфекционным заболеваниям, так и к проявлениям вторичных заболеваний, которые развиваются на фоне иммунодефицита.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и ослабляет защиту от многих инфекций и некоторых типов рака. Вирус разрушает и ослабляет функцию иммунных клеток, поэтому у инфицированных людей постепенно развивается иммунодефицит. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который, при отсутствии лечения, у некоторых людей может развиться через много лет. Для СПИДа характерно развитие некоторых видов рака, инфекций или других тяжелых клинических проявлений хронического характера.

Вовремя начатое лечение позволит поддерживать иммунную систему в «рабочем» состоянии, а своевременная проверка уровня лимфоцитов CD 4, свидетельствующего о вирусной нагрузке, позволит прогнозировать дальнейшее развитие вируса и проводить оценку используемой терапии. Единственным источником заражения является ВИЧ- инфицированный человек на всех стадиях заболевания.

Существует три основных пути передачи инфекции:

1.Парентеральный путь (через кровь) — заражение происходит при инъекционном введении инфицированных наркотических веществ, использовании нестерильных игл и шприцев, при переливании зараженной крови, через необеззараженные инструменты для гигиенических процедур.

2.Половой путь — заражение происходит при половом контакте с ВИЧ-инфицированным.

3.Вертикальный, или внутриутробный путь — вирус передается от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов, кормления грудью.

ВИЧ — не передается:

при дружеских поцелуях; при рукопожатиях; при кашле, чихании; через посуду, одежду, бельё; при посещении бассейна, сауны, туалета; при укусах насекомых.

В рамках проведения Единого дня здоровья, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря с 11.00 до 13.00 на базе УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» будет проводиться «горячая линия» с районным инфекционистом О.Л. Махановой по телефону 7-64-93.