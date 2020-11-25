25 ноября председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Анатолий Генрикович Гапоник проведет с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Коммунаровском сельском исполнительном комитете.

Предварительная запись на прием по телефонам: 7-50-00, 7-91-31 и 7-40-76.

25 ноября с 15.00 до 16.00 выездные приемы проведут:

→ Наталья Никитовна Киселева, председатель районного Совета депутатов, в д. Особино (возле магазина);

→ Александр Викторович Ковалев, заместитель председателя райисполкома, в д. Блюдница (вблизи д. 15);

→ Дмитрий Николаевич Шпиганович, заместитель председателя райисполкома, в п. Красин (вблизи д. 28);

→ Геннадий Анатольевич Вамбриков, заместитель председателя районного исполнительного комитета, в п. Подсеменовка (вблизи д. 4).