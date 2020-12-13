Общий намолот составил порядка 54 тыс. тонн зерна при средней урожайности 77 ц/га (32 тыс. тонн в 2019-м при средней урожайности 83,5 ц/га) – это 79% в масштабе района и 20% в масштабе области. Для сравнения: весь Мозырский район намолотил 20 тыс. тонн.



Как отметил директор предприятия Евгений Лукомский, рекордные намолоты получены за счет увеличения площадей и неукоснительного соблюдения технологии. К слову, в нынешнем году посевные площади под кукурузу были увеличены вдвое и составили 6992 га. В планах на будущий год добавить еще порядка 800 га за счет присоединения земель Буда-Кошелевского и Ветковского районов. Это позволит хозяйству полностью обеспечить себя зерном, которое идет на изготовление комбикормов не только для собственных нужд, но и сельскохозяйственных предприятий по выращиванию КРС области.

Чтобы переработать такие объемы, необходимо мощное сушильное хозяйство. До недавнего времени Узовский комбинат хлебопродуктов располагал тремя зерносушилками общей мощностью до 240 тонн в час. Буквально накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности завершился монтаж и пусконаладочные работы на новом зерносушильном комплексе производства «Амкодор» мощностью 100 тонн в час. Сушилка, оснащенная мощной и в то же время экономичной горелкой, работающей на природном газу, уже показала себя в деле. На ее счету уже порядка 6 тыс. тонн зерна. Примечательно, что комплекс установили для сушки не только зерновых и кукурузы, но и рапса. Благодаря этому в следующем году в РУП «Белоруснефть-Особино» планируют увеличить посевные площади под рапс с 2 до 4 тыс. га.



Ирина ПАЛУБЕЦ