В «Дошкольном центре развития ребенка» райцентра организовали конкурс детского рисунка на тему «Спасибо, доктор!».

Малыши и их родители активно включились в работу и представили множество замечательных и добрых рисунков.

— Люди в белых халатах ведут бой ежедневно и в круглосуточном режиме. В это сложное время мы выражаем слова благодарности всем медицинским работникам, которые борются за наше здоровье. Мы понимаем, как вам сейчас сложно – физически, эмоционально. Большая нагрузка, колоссальная ответственность. Спасибо за то, что, забыв про сон, отдых, свои личные интересы, вы исполняете свой профессиональный долг и спасаете человеческие жизни, — выразила слова благодарности пришедшим медикам заведующая центром Галина Кураликова.

Ирина ШУТОВА

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