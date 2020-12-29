Говорят, под Новый год все мечты сбываются… Все мы знаем эту строчку из новогоднего стихотворения. А вот воспитанники социально-педагогического центра смогли лично в этом убедиться.

К ним в гости в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» пришли член Совета Национального собрания Республики Беларусь Владимир Котович, председатель районной организации профсоюзов работников образования и науки Нина Ананич, председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко, представители районного военного комиссариата, чтобы поздравить ребят с предстоящими праздниками.

Сказочное представление подарило массу положительных и ярких эмоций и никого не оставило равнодушным. Оно получилось ярким и незабываемым, ведь главными актерами спектакля были сами ребята.

Приятным сюрпризом для воспитанников центра стали сладкие угощения и подарки. Более того, гостям удалось исполнить некоторые заветные желания ребятишек.

Да и воспитанники в долгу не остались. Они подарили всем пришедшим массу положительных эмоций и памятные подарки, сделанные своими руками.