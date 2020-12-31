Будакошелевщина встречает 2021-й год. Фоторепортаж с новогодних улиц.

А мы напоминаем, что 1 января 2021 года в 01.00 всех будакошелевцев и гостей на городской площади ждут Дед Мороз и Снегурочка. Они подготовили для всех новогоднюю развлекательную программу «Волшебная ночь».

Во время праздничных мероприятий не стоит забывать о простых антикоронавирусных мерах – соблюдении масочного режима, физическом дистанцировании и использовании антисептиков.

Городская площадь

СП «АМИПАК»-ОАО

ДРСУ-184

КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»

Горгаз

Агросервис

РУП «Белоруснефть-Особино»