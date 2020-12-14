Металлист



В том, что героем этого эпизода стал любитель металла, сомневаться не приходится. В период с начала ноября до 3 декабря неизвестный разбил оконное стекло в коридоре, проник в дом и похитил чугунную дверцу с рамкой и колосник. Происшествие произошло в одном из домов в Руденце.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь.



Забрал и спасибо не сказал



В период с 29 ноября по 8 декабря из гаража дачного домовладения в Дуравичах пропали 50 м медного кабеля, 40 сверл, рыболовная удочка с катушкой и снастями, два топора. Хозяин домовладения, житель областного центра, обнаружил, что неизвестный взломал врезные замки, проник в гараж и прихватил с собой имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Погорел на мелочах



А вот житель райцентра позарился на более мелкий улов. 8 декабря из магазина «Евроопт» похитил 2 бутылки водки вместимостью всего-то по 0,2 л каждая. Впрочем, мелкое хищение не избавит вора от наказания.

Исправная печь – не панацея от пожара



Скорее всего именно неправильная эксплуатация печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств стала причиной 3-х пожаров в Буда-Кошелеве, Смычке и Пуще Гусевицкого сельсовета. В первом случае, 5 декабря, загорелась кирпичная баня – повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри. 8 декабря в Смычке горел деревянный дом: огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены по всей площади. А 11 декабря в 3 часа ночи загорелся кирпичный дом в Пуще: хозяева также лишились крыши и потолка. Во всех случаях, к счастью, обошлось без жертв.

РОЧС напоминает простые правила эксплуатации печей: топить только при закрытой топочной дверке, дрова по длине не должны превышать глубину топливника печи, исключить применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не оставлять топящиеся печи без присмотра, а также не доверять это малолетним детям, при сильных морозах рекомендуется топить печь дважды в сутки с некоторым интервалом. Эти нехитрые процедуры сделают вашу жизнь, уважаемые читатели, более спокойной и комфортной.



Ни стыда, ни совести



Вечером 9 декабря в правоохранительные органы обратилась пенсионерка, жительница д. Уза, с заявлением, что у нее пропали деньги. Пожилая женщина хранила свои сбережения в матерчатом мешке под настенным ковром в спальне. Со слов потерпевшей, кража произошла в тот же день среди белого дня с 13.00 до 15.00.

Как всё было, предстоит установить следствию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.



Осторожно: гололед!



Утро последнего рабочего дня недели как для пешеходов, так и водителей выдалось нелегким. Из-за сильного гололеда не работал общественный транспорт, не осуществлялась доставка детей школьными автобусами. Об оранжевом уровне опасности синоптики объявили еще накануне. На борьбу с природной стихией вышли дорожники и коммунальная служба и работали в усиленном режиме.

Серьезных ДТП зарегистрировано не было, но две фуры съехали в кювет. Транзитному транспорту оказали помощь районные службы.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА