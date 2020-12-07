Совсем забыл, что у него есть сын

Уголовным делом обернулась для 35-летнего жителя Ховхло забывчивость по отношению к родному ребенку. Гражданин уклоняется от уплаты алиментов более трех месяцев на протяжении года. Причем данное поведение, по-видимому, стало для него обычным делом. В прошлом году он уже был судим за аналогичное правонарушение.

1 декабря за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело и в отношении жителя Коммунара, а 2 декабря список злостных «алиментщиков» пополнила и жительница п. Совет Кривского сельсовета. Женщина уклоняется от уплаты алиментов на содержание дочери.

В голове не укладывается

«Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения» – так звучит в сводках милицейской хроники преступление, совершенное неизвестным недалеко от железнодорожной станции «Уза» около 9 вечера 29 ноября. Преступник – по-другому и не назовешь человека, вырвавшего провод муфты питающего кабеля дросселя трансформатора, что повлекло срабатывание сигнала занятости пути. К счастью, ситуацию вовремя ликвидировали, задержек поездов не было.

Когда же это закончится?!

Уже и не знаем, уважаемые читатели, как напоминать о простых правилах, чтобы не стать жертвой киберпреступников. 20 ноября очередным потерпевшим стал житель Калинино, который лишился 522 рублей. А схема все та же: фишинговая ссылка от преступника – и жертва собственноручно вводит реквизиты своей банковской карты. Несколько минут – и денег нет. Будьте бдительны, берегите свои сбережения!

Додумался!

А это очередное преступление еще раз доказывает, что жажда наживы заставляет граждан брать не только то, что плохо лежит. Так, 30 ноября машинист тепловоза, 40-летний житель Урицкого, похитил 60 л дизельного топлива с тепловоза, принадлежащего локомотивному депо Гомеля. Похититель разлил топливо в пластиковые бутылки и сбросил в условленном месте во время движения. Когда вернулся за добычей, его уже ждали сотрудники милиции. В отношении нарушителя начат административный процесс.

К счастью, без жертв, но и без крыши

В ночь 3 декабря загорелся дом в Ховхло. Пожаром уничтожена крыша, повреждены потолочное перекрытие на площади 15 кв. метров, стены и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

РОЧС напоминает гражданам: в доме нужно пользоваться только исправными отопительной печью и электроприборами, исключить использование открытого огня. Следование этим элементарным правилам поможет избежать беды.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА