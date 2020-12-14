Я хочу рассказать о своем отце – Ефиме Ефимовиче Кучерове. На сайте «Подвиг народа» опубликованы материалы и списки военнослужащих, среди которых есть и его фамилия. Я была очень сильно потрясена, потому что отец никогда не рассказывал о войне. Наверное, ему было тяжело вспоминать о тех событиях.

Мой отец родился в 1918-м году в д. Пенчин Буда-Кошелевского района. Призван на действительную службу 15 ноября 1939 года и демобилизовался 8 июля 1946-го: был вычислителем 107-го гаубичного артиллерийского полка. Участвовал в Великой Отечественной войне, прошел путь до Берлина, и в войне с Японией. За боевые заслуги награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

В наградных листах указано, что, рискуя жизнью, он обезвредил амбразуру дота подручными материалами, предварительно бросив две гранаты, чем и обеспечил работу взвода.

В боях с немецкими захватчиками в период с 20 июля 1943 года по 17 октября 1944-го проявил стойкость, отвагу и мужество. Производя привязку на местности, попал под сильный минометный огонь противника, но, рискуя жизнью, продолжал выполнять поставленную задачу. Во время разведки боем находился в первых траншеях и, несмотря на сильный пулеметно-ружейный и минометный огонь противника, засек действующие цели противника – минометную батарею, орудие прямой наводки и 4 минометные точки. Поставленную задачу выполнил образцово. В период артиллерийской подготовки держал связь посыльного с пехотой, пять раз под огнем противника доставлял донесения в штаб дивизиона, тем самым обеспечил точное знание обстановки.

Отец не любил рассказывать о войне. Помню, он говорил, что когда изобрели «Катюшу», то немцы бежали в панике. С болью вспоминал о своих товарищах, погибших от пуль в ходе наступления. А ему всегда везло, наверное, в рубашке родился и остался жив. Любил смотреть военный парад на Красной площади в День Победы 9 мая, ведь и сам был участником одного из них.

После войны отец работал в Гомеле на железной дороге. Когда уходил, его просили остаться, предлагали жилье в любом районе города. Но земля, как говорится, перетянула. И в 1957-м году он перешел работать в родной совхоз бригадиром полеводческой бригады. За образцовую работу в апреле 1971-го награжден орденом «Знак Почета».

В 1946-м году женился. Жена, Анна Феоктистовна Кучерова, по образованию была медсестрой. В семье родились три дочери – Валентина, Людмила и я, Алла. Мы подарили ему шестеро внуков.

У нас были уникальные родители – уважаемые, добросовестные, отзывчивые. Мы очень гордились ими, они были примером для нас. Думаю, и они гордились бы своими детьми и внуками. К сожалению, их уже нет с нами. Отец ушел из жизни в 1979-м в возрасте 61 года: сказались годы войны, не выдержало сердце. Мама умерла в 2006-м.

Поколение наших отцов ушло на фронт совсем юным, как писал поэт Николай Майоров, «не долюбив, не докурив последней папиросы». Подлая война уничтожила миллионы жизней, а те, кто вернулся с полей сражений, до конца своих дней не могли спать спокойно, вспоминая, что им пришлось перенести ради Великой Победы.

Пусть никогда не повторится эта страшная война.

Дочь Алла Ефимовна

Маслюк (Кучерова)