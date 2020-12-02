Уборка сельхозкультур в хозяйствах Будакошелевщины завершена, но полевые работы продолжаются. В районе полным ходом идет поднятие зяби.

В ОАО «Рогинь» под урожай будущего года уже вспахано 650 га площадей. Осеннюю обработку почвы доверили молодому механизатору Владимиру Шаманскому. На мощном МТЗ 3522 за день он вспахивает порядка 25 га земли.

Как рассказал директор хозяйства Василий Андрианов, зяблевая вспашка – один из важнейших сельскохозяйственных приемов, способствующих культуре земледелия, при котором удаляется сорная растительность и предотвращается ее появление, уменьшаются затраты на химобработку и повышается урожайность. Понимая преимущества осенней обработки почвы, аграрии стараются максимально пахать землю осенью.

В хозяйстве необходимо поднять 700 га зяби. За этот участок работы отвечает тракторист-машинист Владимир Шаманский. Он только в начале своего трудового пути, но уже заявил о себе как исполнительный работник, умело справляющийся со всеми поставленными задачами.

– Всегда знал, что буду работать на земле, – делится молодой человек. – В сельское хозяйство пошел по стопам отца. Кстати, два моих брата тоже связали свою жизнь с сельхозотраслью: старший, как и я, работает механизатором в ОАО «Николаевка», а младший – слесарем в ОАО «Рогинь». С детства меня тянуло к технике. Все свое свободное время проводил вместе с отцом в поле, катаясь в кабине трактора, и от этого получал огромное удовольствие. Мне было интересно, как устроена техника и как она работает. Тогда и решил, что освою ее в совершенстве и стану хорошим механизатором. После 9 классов школы поступил в Костюковский аграрно-технический профессиональный лицей, где получил сразу две специальности, пригодившиеся в дальнейшей работе. Окончив лицей, пришел работать в родное хозяйство. Трудился бок о бок с отцом, перенимая его опыт. Начинал слесарем по ремонту сельхозмашин, потом был механизатором. Но долго не поработал, призвали в армию. Весной этого года, отслужив, вернулся на малую родину.

Молодому механизатору доверили энергонасыщенный трактор, на котором он занимается полевыми работами. Аграрий признается, что в этом деле есть свои тонкости. А пахота – это не просто зацепил плуг и выехал в поле. На самом деле это нечто большее, ведь от выполненной работы напрямую зависит будущий урожай. К тому же, проводя поднятие зяби осенью, можно уменьшить нагрузку весной, когда начинаются полевые работы, тем самым обеспечив более качественную предпосевную обработку почвы в оптимальные агросроки. Одним словом, земледельцы стараются не упускать такую возможность, да и погода пока на их стороне.

В ближайшее время Владимир планирует повысить водительское мастерство, чтобы работать на современной технике, а в следующем году – принять участие в уборочной страде. Надеюсь, что все задуманное у него обязательно осуществится. Не скрою, приятно видеть, сколько сил и энергии он вкладывает в свою работу, принося пользу родной земле.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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