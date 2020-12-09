05.12.2020 на центр оперативного управления поступило сообщение о пожаре кирпичной бани в Буда-Кошелево. В результате пожара огнем повреждена кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри бани. Пострадавших нет. Одна из рассматриваемых версий причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

08.12.2020 произошел пожар в д.Смычёк Буда-Кошелевского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри деревянного жилого дома, повреждены стены по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Все знают о том, что неисправное печное оборудование приводит к пожару, но частенько хозяева забывают, что пожар может произойти и от правильно устроенной и исправной печи, если нарушить правила ее эксплуатации. Топить печь нужно при закрытой топочной дверке. Дрова по длине не должны превышать глубину топливника печи, иначе горячие угли будут выпадать на пол, перед топочным отверстием необходимо прибить металлический лист. При растопке печи нельзя применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Ни в коем случае нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, а также доверять их топку малолетним детям. При сильных морозах, чтобы избежать перекала печей, топить их рекомендуется два раза в сутки с некоторым интервалом.

Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.