2 декабря сотрудники ОБЭП ОВД Советского района г. Гомеля нанесли неожиданный визит к 72-летней пенсионерке в г. Добруше. По информации оперативников на территории домовладения могла храниться спиртосодержащая жидкость. Осмотр территории был санкционирован прокуратурой областного центра.



Прямо в доме были обнаружены семь коробок, в которых находилось 27 полимерных емкостей объемом по 5 литров каждая. В общей сложности – 135 литров. На этикетках значилось: этиловый спирт 95 %. Для пущей убедительности в высоком качестве содержимого бутылок далее шло разъяснение: «Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм. Для стационаров».

Изъятую партию спиртосодержащей жидкости отправили на экспертизу. После заключения специалистов ГКСЭ будет решён вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

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